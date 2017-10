2017-10-01 20:45

Real Madrid - Espanyol

2-0



Isco plockar hem tre poäng för Real Madrid

I ett politiskt oroligt Spanien väntade en viktig hemmamatch för Real Madrid som tog emot Espanyol. Med många skadade och sju poäng efter Barcelona var det dags för Real Madrid att äntligen visa att den fina formen i Champions League även existerar i La Liga.

Real Madrid:

Keylor Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Cristiano Ronaldo, Kroos, Modric, Casemiro, Achraf, Asensio & Isco.



Espanyol:

Pau López; Sergio Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Marc Roca,



Första halvlek

Redan innan 30 sekunder hade spelats hade Isco en fin målchans men utnyttjade inte läget på ett effektivt sätt. Real Madrid dominerade under hela halvleken och levererade ett antal målchanser medan Espanyol endast hade två chanser under hela första halvlek. Nacho som idag spelade i skadade Marcelos position utmärkte sig med sitt hårda arbete samtidigt som debuterande Achraf, den första arabiska spelaren att någonsin bära Real Madrid tröjan bland annat visade upp sin snabbhet. Efter cirka 30 minuter spelade kom målet genom Isco som lyckades glida in bollen i mål efter en underbar assist av ingen annan än Cristiano Ronaldo. Cristiano får sedan ett antal tillfällen att göra det andra målet men turen var helt enkelt inte på hans sida idag.



Andra halvlek

Under andra halvlek kom Espanyol ut starkt, med ett dubbelbyte och ett antal farliga målchanser som testade Real Madrid försvaret och Navas. Med ett farligare Espanyol verkade kvitteringen närmare än ett andra mål för Real Madrid då hemmalaget återigen kämpade med att få till bra avslut. Istället utnyttjade katalanerna försvarets misstag vid flera tillfällen fram tills att en kontring från hemmalaget lede till att Isco satte bollen i målet för andra gången ikväll. Real Madrid fortsatte att jaga ett tredje mål och fick till ett antal bra chanser men matchen slutade 2-0 till Real Madrid innan det tredje målet hann komma.



Tankar

Att Real Madrid har ett stort problem med effektiva avslut är tydligt och något som visat sig speciellt i



Dagens match visade ett Real Madrid som gjorde tillräckligt för att få tre poäng, men gjorde dem sitt bästa? Nej. För övrigt så kan man nämna att Real Madrid i och med dagens match är det första laget i La Ligas historia att vinna över en motståndare 100 gånger, nämligen Espanyol.



Real Madrid 2-0 Espanyol

30’ Isco

71’ Isco



Bollinnehav: Real Madrid 65 %, Espanyol 35 %.

Skott på mål: Real Madrid 9, Espanyol 3.



Spelarbetyg

Navas 4+

Gjorde en mycket fin andra halvlek med ett antal väldigt viktiga räddningar.



Sergio Ramos 2+

Spanjoren var inte helt fokuserad idag. Han hde ett antal misstag, bland annat ett mycket dumt som nästan ledde till mål för Espanyol om det inte hade varit för Nacho.



Varane 3+

Varane är alltid på rätt plats och i rätt tidpunkt och presterade idag på en hög nivå.



Nacho 5

En mycket mångsidig och hårt arbetande spelare som alltid presterar på topp. Visade just idag väldigt fin form och att det alltid går att lita på hans prestationer oavsett position. Hade bland annat en mycket fin räddning som direkt nekade Espanyol ett mål. Drog för övrigt på sig ett gult kort.



Cristiano Ronaldo 4

Portugisen försökte med all sin kraft att få ett mål idag men ibland går det bara inte. Skapade flera målchanser och assisterade bland annat Real Madrids första mål.



Kroos 3

En stabil och godkänd match av tysken.



Modric 3+

Kroaten var som vanligt inblandad i det mesta med försökte även skapa målchanser genom sina långa skott på mål utanför straffområdet.



Casemiro 3

En stabil match av Casemiro som för övrigt drog på sig ett gult kort.



Achraf 3+

Debuterande 18-åriga Achraf, som var yngsta spelaren i dagens match, visade att han trots sin ålder har det rätta självförtroendet för att spela för Real Madrid. Visade upp sin snabbhet och det faktum att han kan leverera en bra prestation under 92 minuter.



Asensio 3-

Blandade känslor för hans prestation i dagens match. Hade ett par målchanser men hade även tillfällen att passa till bland annat Cristiano men valde själviskt att slå mot mål på egen hand. Assisterade dock det andra målet.



Isco 5

Förutom hans två mål idag var Isco verkligen överallt under dagens match, rörde sig mycket och var inblandad i nästan varje situation.



Mayoral (-)

Blev inbytt istället för Isco och spelade endast i två minuter vilket gör det svårt att ge honom ett rättvist betyg.



Ceballos (-)

Blev inbytt istället för Modric och spelade för få minuter för att få ett rättvist betyg.



Lucas Vasquez 3

Real Madrid-Espanyol Keylor Navas

Achraf Hakimi

Raphael Varane

Sergio Ramos

Nacho

Casemiro

Luka Modric

Isco

Toni Kroos

Cristiano Ronaldo

Marco Asensio



Avbytare

Kiko Casilla

Dani Ceballos

Marcos Llorente

Borja Mayoral

Alvaro Tejero

Jesus Vallejo

Lucas Vazquez

Pau Lopez

Sergio Sanchez

David Lopez

Mario Hermoso

Aaron Caricol

Marc Roca

Javi Fuego

Sergi Darder

Leo Baptistao

Gerard Moreno

Jose Jurado



Avbytare

Pape Diop

Sergio Garcia

Esteban Granero

Diego Lopez

Naldo

Marc Navarro

Didac Vila



2017-10-01 23:54:00

