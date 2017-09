2017-09-17 20:45

Sociedad - Real Madrid

1-3



Ligamästaren bortaslog Sociedad med 3-1.

De regerande mästarna slog sig in på det vinnande spåret igen i bortamatchen mot Sociedad på Anoeta, 20-årige Borja Mayoral inledde målskyttet i 19:e minuten och Gareth Bale satte spiken i kistan.

1:a halvlek





16:e minuten:

Matchens första riktiga målchans kom efter ett imponerande förarbete av 19 åringen Theo som ersatte den avstängde Marcelo. Han sög elegant ner en crossboll, krigade sedan sig förbi Odriozola på vänsterkanten och serverade Asensio men skott blockerades precis av mittbacken Elutstondo.



19:e minuten 0–1

Mittbacken Sergio Ramos fick en djupleds passning in i Sociedads straffområde med ryggen mot målet, efter ett par magiska touch lägger han upp för en ”Alley-oop” som

Borja Mayoral tryckte in. För Real Madrids del var det inte bara en borta ledning utan även mål i imponerande 73 raka matcher. Ett rekord som man nu delar tillsammans med Pelés Santos.





Talangens första liga mål någonsin i



Därefter handlade mycket om hemmalagets portugisiske vänsterback Kévin Rodrigues. Först kvitterade han med en volley som Keylor Navas inte lyckades med att styra bort. Rodrigues prickade sedan ribban med ytterligare en volley och bara några sekunder senare oturligt styrde in Mayorals inspel i eget mål. Mayoral som var angelägen om att få ut det mesta av hans första chans från start i Benzemas frånvaro var helt klart halvlekens bästa spelare.





2:a halvlek:

I den andra halvleken bjöds det på några chanser åt båda håll, marängerna var kompakta med att samla hela laget och Sociedad började flytta upp lagdelarna i hopp om en kvittering. I den 61:a minuten visade Gareth Bale gammal storform när han satte högsta fart från mittplan, sprintade förbi Rodriguez och kallt chippade in 3-1 över Rulli i målet. Efter en ganska ojämn start på säsongen så visade Zidanes lag att de fortfarande är att räkna med. Även där slog mästarna ett nytt rekord, laget har tagit elva raka borta segrar.





Bale har gjort mål 2 mål och 3 assister på 5 starter





Sammanfattning

Real Madrid kom till Anoeta i form av ängslan och oro efter två raka kryss. Förväntningarna var inte alls en bekväm seger utan dramatik.

Men spelarna som kom in i startelvan speglade Zidanes tydliga idéer på plan och mixade skicklighet med hårt arbete. Efter en ganska knagglig start på säsongen i ligan hade hittat även glädjen och självförtroendet som vi har blivit vana vid att se. Med andra ord utförde laget en typisk Real insats under Zidanes ledning. Mästarna bröt Sociedads obesegrade start, tog tre oerhört viktiga poäng och flyttade upp på en fjärde plats. Nu ser vi fram onsdagskvällen och årets första tre poängare på Santiago Bernabeu!!



Spelarbetyg:

Keylor Navas 2+

Svag ingripande vid Sociedads kvittering men en stabil insats överlag



Carvajal 2+

Han visar hjärta och slutar aldrig att löpa på sin kant men har ännu inte hittat formen för den här säsongen. Sociedads kvitterings mål och även bästa målchans kom från hans yta.



Varane 3+

Fantastisk kul att se Varane tillbaka, var nästan felfri matchen igenom.



Ramos 4

Kaptenen var en mur för Sociedads offensiva pjäser. Stod för en fantastisk assist som förmodligen hade lett till en straff om inte Mayoral hade tryckt in den i mål.



Theo 3

Visade varför han tillhör truppen, kraftfull och snabb på sin kant. Men saknar matchtempo, erfarenhet och bör förbättra sin inläggs fot.



Casmiro 4

Bromsade upp nästan samtliga anfall Sociedad hade, gav Modric och Isco tryggheten på mitten och hela laget en balans som var svårslaget.



Modric 4

Hårt arbete slår talang har man hört, men Luca är synonym med hårt arbete plus talang. Helt sinnes!!



Isco 3+

Fantastisk bollkontroll runt Sociedads straffområde och stod för en vacker assist. Men han får lite lägre betyg för jag tycker att han höll i bollen alldeles för länge.



Asensio 3+

Supertalangen hade en boll i mål som blev felaktigt avblåst, använde sin snabbhet, teknik och var ett ständigt hot mot Sociedads backlinje.



Bale 3+

Söker fortfarande efter storformen. Deltog inte så mycket i offensiven, var mer inblandad i defensiven. Han tystade sina kritiker med ett typiskt Bale mål för att säkerställa Real Madrids vinst och visa vägen på Anoeta.



Mayoral 4

Gjorde första målet och låg bakom det andra målet. Löpte och förbrukade all sin energi i första halvlek. Tog verkligen för sig och bevisade alla att Zidane har rätt om honom.



Lucas 2

Kom in iställer för Mayoral i 75:e. Bidrog med pigga ben men kom aldrig in i matchen riktigt.



Ceballos

Kom in istället för Asensio i 86:e, spelade för lite för att bedömas.



Nacho

Kom in istället för Theo i 90:e, spelade för lite för att bedömas.



HALA MADRID











2017-09-19 13:28:00

