Nya kontrakt, skadekoll och lite annan info från veckan

Marcelo och Isco har förlängt samt övrig information från veckan som gått.

Igår bekräftades det att Marcelo hade förlängt sitt kontrakt till 2022. Brassen som anlände från Fluminense för elva år sedan kommer alltså att dansa vidare på vänsterkanten i ytterligare fem år.- Jag skulle ha älskat att spela för Castilla och det hade varit en ära att få hjälpa ungdomslaget. Däremot känner jag mig ändå som en produkt från Castilla eftersom jag har varit i klubben så länge. Jag är stolt över vad jag gör under varje träning och match. Jag är en Real Madrid -spelare och jag lider lika mycket som fansen gör vid en förlust. Det är en unik möjlighet för mig att vara både ett fan och att få spela för klubben. Jag är väldigt lycklig här och det är en dröm att förlänga i ytterligare fem år.Under fredagen kom ytterligare en glad nyhet då även Isco valt att krita på ett nytt kontrakt, också det till 2022 med en utköpsklausul på 700 miljoner euro. Visst var det ett tag oroväckande att Isco inte skrev på ett nytt kontrakt tidigare men enligt honom själv var det aldrig nära att lämna Madrid. Isco bekräftade också att Barcelona var sugna på att plocka över honom men att han aldrig var intresserad.- Real Madrid är den största klubben i historien. Alla vill spela i Real Madrid och jag är lyckligt lottad som får göra det. Mitt mål har alltid varit att lyckas här, laget som trodde på mig när jag var i Málaga. Nu vill jag fortsätta utvecklas, befästa min startplats och vinna fler titlar.Madridistas ska vara glada och se till att njuta av att få se dessa två artister fortsätta i den vita tröjan i ytterligare fem år.Mateo Kovacic har haft en fin start på säsongen men skadade sig tyvärr i veckans möte mot Apoel. Det visade sig vara en bristning i högra låret och kroaten kan bli borta i cirka två månader.Roligare händelser från mötet mot Apoel var att både Dani Ceballos och Borja Mayoral fick göra Champions League debut.- Det var en speciell dag för mig, en dröm som gick i uppfyllelse och jag är glad att det blev en seger i debuten. Vi försöker att skriva historia, det är upp till oss själva och vi visade vår styrka i hopp om att vinna en tredje raka CL-titel, sa Ceballos efteråt.Goda nyheter inför helgens ligaomgång mot Sociedad är att Raphael Varane är tillbaka. Fransmannen har varit borta i en månad men finns nu tillgänglig inför mötet mot ligatvåan.Gareth Bale, bara tre ligamål under 2017, kommer få dra ett tungt lass mot Sociedad då Cristiano Ronaldo (avstängd) och Benzema (skadad) är otillgängliga. Walesaren har varit iskall under inledningen av säsongen men brukar trivas på Anoeta där han nätat vid fem tillfällen tidigare. Låt oss hoppas att han kan göra det igen.Marcelo fick sin avstängning reducerad från två matcher till en och missar alltså bara matchen mot Sociedad.Real Madrid ryktas vara nära att värva ytterligare en ung brasse, Rodrigo, från Gremio Novorizontino. Likt Vinicius Jr kommer han inte att anlända till klubben förrän han fyllt 18 år. Affären sägs bli klar så fort Rodrigo klarat läkarundersökningen.Till sist: Marcelos äldste son Enzo gjorde sin debut för Real Madrids ungdomslag Benjamin B. Hur det gick? Seger och ett hattrick från grabben.Nu håller vi tummarna för tre poäng i helgen!Källa: realmadrid.com, marca, as