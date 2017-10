Real Madrid faller chockartat i Katalonien

I ett mycket politiskt laddat läge i Spanien reste Real Madrid till Katalonien för spel mot nykomlingarna Girona vilket många fruktade skulle leda till oroligheter. Istället blev matchen en orolighet för Real Madrid på ett annat sätt, nämligen en plågsam förlust.

Casilla, Varane, Achraf, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema, RonaldoBono Bernardo, Juanpe, Muniesa, Maffeo, Pere Pons, Granell, Aday, Borja Garcia, Portu, StuaniReal Madrid kom till Katalonien med sin starkaste XI för att spela sin första match mot Girona i La liga. Girona som på sistone haft ett tufft spelschema har inte haft det frid och fröjd efter deras fina start mot Atletico. Å andra sidan har inte Real Madrids senaste prestationer övertygat och det faktum att Barcelona och Valencia både har vunnit sina respektive La ligamatcher denna helg underlättar inte situationen. Därför bestod förväntningarna av ett totaldominerande Real Madrid där denna match skulle bli ett sätt för Real Madrid att få tillbaka det kungliga självförtroendet och få igång målskapandet.Matchbilden blev dock en chock för många. Girona pressade högt och satsade allt på en stark offensiv, med 5-6 spelare nära Real Madrids mål vid flera tillfällen. Förhoppningarna var dock att Madrid skulle utnyttja det faktum att Girona pressade högt och dra nytta av de ytor som skapades men Madrid lyckades inte utan såg för det mesta rörigt ut. Matchen svängde mycket, vilket märktes då ett målförsök från Girona snabbt omvandlas till en motattack a la Madrid och Isco kunde snyggt sätta in bollen i målet. Trots Gironas pressande spel hade Real Madrid gjort ett tidigt mål vilket kändes relativt tryggt i stunden. Men känslan skulle inte vara länge eftersom Girona kämpade tappert på och hotade under flera tillfällen. Real Madrid var knappt igenkännbart och gjorde många missar där försvaret bland annat gav bort en mängd bollar i farliga situationer. Första halvlek kunde summeras i ganska kaotiska 45 minuter där Girona imponerade och Madridlaget såg rörigt ut.Andra halvlek började med det faktum att Nacho byttes in för en återigen skadad Varane som än en gång drabbats av muskelskador. I 54 minuten kom kvitteringen föga förvånande och Real Madrids prestation verkade nå lägre nivåer i och med Varanes frånvaro. Fyra minuter senare kom det andra målet för katalanerna i form av en helt omarkerad Portu som spelade in ett mål medan tre Madrid spelare helt enkelt tittade på. Reals andra halvlek såg värre ut då de missplacerade bollarna fortsatte, misstagen blev fler och flera spelare inte verkar vara sig själva bland annat Luka Modric som verkade ha en dålig dag på jobbet. Zidane försökte desperat ändra matchbilden genom lite märkliga byten då han exempelvis tog ut Achraf och Marcelo och satsade helt på Asensio och Lucas V men tyvärr lyckades de inte tillföra till matchen alls. I slutändan kunde Los Blancos inte bryta sig igenom Gironas spel och även fast säsongen är långt ifrån över upplevdes denna förlust som pricken över i-et.Förlusten är upprörande på många sätt eftersom det enbart inte handlar om det faktum att vi förlorade utan främst om hur vi förlorade. Det var ett Real Madrid som knappt kändes igen; Ett rörigt, omotiverat och utmattat lag som verkade sakna allt det vi hyllades för förra säsongen såsom exempelvis vinnarmentalitet, kreativitet och ett kompakt spel. Mycket kändes fel idag men de senaste prestationerna har inte övertygat utan långsamt lett till ett crescendo i form av dagens match där allt urartade.Andra aspekter som går att ta upp är bänkens kreativitet och erfarenhet. Denna säsongs bänk är inte lika erfaren som fjolårets bänk då vi hade Pepe, James och Morata som snabbt kunde komma in och avgöra alternativt förstärka försvaret. Samtidigt har forward-frågan varit aktuell sen säsongens början, borde Zidane köpt en till forward?Problemet är naturligtvis inte bara det faktum att målskapandet har varit trögt på sistone utan även att det är relativt enkelt för våra motståndare att skapa målchanser mot oss vilket vi kunde bevittna då Girona spelade ut oss. Sedan har vi även problematik med motivationen och mentaliteten då spelarnas motivation var under all kritik idag, frågan som kan ställas är om spelarna verkligen trodde att detta var en träningsmatch? Förväntade de sig en enkel match då det var mot just Girona? Den psykologiska aspekten spelar roll då Real Madrid har en tendens att undervärdera vissa typer av lag vilket resulterar i att laget inte går till matchen lika motiverad. Då skapas lägen såsom dagens match där motståndaren istället chockar och imponerar stort mot ett Real Madrid som kom till matchen ganska ointresserad. Att komma till matcher med denna sortens attityd fungerar inte och bör ta tags i så fort som möjligt. Real Madrid måste gå in i matcher lika motiverade såsom i Champions League -matcher oavsett om man spelar mot Girona, Atletico Madrid eller Bayern München.Även fast la liga verkar långt borta i dagens läge med 8 poängs skillnad med Barcelona och 4 poäng med Valencia så är säsongen lång och dessa lag kommer säkerligen tappa poäng, och när det väl händer, kommer Real Madrid vara där för att utnyttja situationen.0-1 12’ Isco1-1 54’ Cristian Stuani2-1 58’ Cristian PortuBollinnehav: Girona 45 %, Real Madrid 55 %.Skott på mål: Girona 4, Real Madrid 7.Hörnor: Girona 2, Real Madrid 7.Casilla 2Kiko Casilla begick många misstag idag både i samband med målen och andra situationer.Varane 3Arbetade hårt under första halvleken och lyckades med flera bra ingripanden men fick tyvärr lämna planen efter första halvlek pga skada.Achraf 2Hade inte en relativ dålig match men Carvajals erfarenhet saknades helt enkelt i denna position.Ramos 1En riktig dåliga prestation av Capi Ramos då han begick många misstag och gav bland annat bort bollen till motståndarlaget under flera tillfällen.Marcelo 2En annan spelare som hade en dålig dag och en relativ ”tystlåten” prestation.Casemiro 2Även här har vi en icke godkänd prestation av brassen som verkade ofokuserad.Modric 2Det är inte ofta man ger ett lågt betyg till Modric men det händer även den bästa av oss. Ovanlig brist på kreativitet och inspiration av Modric idag.Kroos 2Kroos kändes även oinspirerad idag och lyckades inte göra det han ständigt gör så bra.Isco 4Troligtivs den enda som hade en godkänd prestation och var lite som ljuset i mörkret idag. Men tyvärr så verkade han tagit på sig en skada och verkar missa nästa match.Benzema 2Fanns några bra glimtar av samspel med Cristiano men för övrigt var det en mycket tystlåten och osynlig Karim Benzema.Ronaldo 2Även Ronaldo upplevdes osynlig och bidrog tyvärr inte med mycket.Nacho (Istället för Varane min 45) 2Nacho är en spelare som alltid ger sitt yttersta och spelar på hög nivå men det faktum att det inte hände idag säger mycket om dagens match.Asensio (Istället för Marcelo min 66) 2Försökte bidra med mer djup i spelet men lyckades inte med mycket.Lucas Vazquez (Istället för Achraf min 66) 2Gjorde ett offsidemål men inte mycket utöver det.