Real Madrid tog en komfortabel seger mot Apoel!

NavasCarvajal Nacho Ramos MarceloModric - Casemiro - KovaIsco - Ronaldo - Bale62% - 38%17 - 36 - 19 - 1Real Madrid tog direkt tag i matchen och dominerade bollinnehavet. Cristiano Ronaldo var tillbaka i spel och det tog inte många minuter innan han slog till med ett mål. Isco med en fantastisk dribbling hittar Bale, Bale i sin tur hittar Cristiano som enkelt kan trycka in 1-0 till marängerna. Fin kontring och fint spel mellan forwardsen, Apoel hade verkligen inte mycket att komma i med i offensiv väg. Det gjorde att Real Madrid ägde mycket boll men det hände inte så mycket mer i den här halvleken. Kovacic tog sig för ljumskarna och var tvungen att byta med Toni Kroos. Illa för kroaten som kämpar om en startplats och har sett väldigt bra ut under försäsongen. Men som sagt var det en avdankad första halvlek och det hände inte så mycket mer.Real Madrid började andra halvlek precis som den första, bollen var marängernas. Apoel hade inte mycket att komma med och kändes aldrig farliga, utan det var faktiskt farligare när Real Madrid spelare i backlinjen fumlade med bollen. Men det var en liten uppryckning av laget och det kändes som att tvåan var väldigt nära. Ja så var det och i matchminut 51 hittade domaren en straff i Apoels straffområde. Cristiano gjorde ingen besviken och satte dit kyligt 2-0 till marängerna. Real Madrids höga press blev för mycket för Apoel och nu var det dags för vår kapten att näta. I en tilltrasslad situation kunde Ramos med akrobatisk spark sätta dit 3-0 till marängerna. En fin aktion av spanjoren som behöll sitt lugn i den situationen och därmed kan man säga satte spiken i kistan.Det är en svårbedömd match, det var inte enkelt att skriva spelarbetygen kan jag säga. Real Madrid gjorde jobbet, 3-0. Det är viktigt att laget börjar rada upp segar och det här är ett steg i rätt riktning. Men stundtals var vissa spelare ofokuserade och slog bort en hel del enkla passningar. Men vi får köpa det en kväll där marängerna vinner med 3-0. Återigen var en svårbedömd match men alltid skönt med en vinst och man kontrollerade matchen från matchminut ett. Skönt att den första segern på Bernabeu för den här säsongen är fullbordad.Hade inte mycket att göra och får så klart godkänt för att han inte släppte in något mål .. Det är svårt att säga vad som har hänt med Carvajal men han presterar inte alls på den nivån man är van vid. Får väl ändå godkänt för att Real höll tätt bakåt.Förutom en situation så var han felfri. Stod för ett fint mål.. Behövde inte göra så mycket men det går alltid attl lita på den gode Nacho.. Inte den mest aktiva men gick med i anfallen och behövde inte tänka på defensiven. Godkänd.. Gör det han ska, vinner alltid boll.Även han gör det han ska, bra insats av kroaten.Bra inhopp, alltid så trygg med boll.. Bra match av spanjoren men kan så mycket mer.. Bra match av Bale, fin assist till Ronaldo.. Inställningen på den här mannen är unik. Mycket fin insats av portugisen.