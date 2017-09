Real Madrid tog sin tolfte raka bortaseger!

Real Madrid gästade under eftermiddagen Deportivo Alaves i hopp om att hitta tillbaka till vinnarspåret och plocka tre viktiga poäng.

Mister Zidane och hans vitklädda manskap har haft en minst sagt knackig inledningen på den nya liga säsongen och efter att ha inkasserat lagets första förlust för säsongen nu i veckan så var känslan att allt annat än seger i dagens drabbning skulle vara ett alltför tufft snedsteg.



Zidane valde att för dagen att ställa upp som följer:

Navas

Carvajal, Varane, Ramos y Nacho

Isco(Mayoral 90’), Casemiro y Ceballos(Llorente 72’)

Asensio, Lucas

Ronaldo



Skadekänningar för både Marcelo och Theo tvingade Nacho att agera vänsterback samtidigt som både Bale och Modric vilades inför tisdagens Champions League möte med Dortmund.





Första Halvlek

Matchen sparkades igång samtidigt som pulsen ökade – redan så tidigt in i säsongen har laget satt en sån hård press på sig själva att inte halka allt för långt efter toppen.



Det är en något trevande och väntad inledning där Real har det mesta utav bollinnehavet men utan att skapa de allt för klara chanserna medan Alaves sliter i försvaret och satsar allt på kontringar. Men det är Alaves som får en att haja till först via en lurigt slagen hörna som tvingar Navas till en räddning innan bollen rensas ur eget straffområde, riktigt farligt var det dock aldrig.

Istället smäller det till åt andra hållet, Ronaldo vänder upp och lägger bollen på djupet för Asensio som med en passning snett bakåt hittar Ceballos som krånglar sig fram men är sedan kylig när han sätter bollen lågt i målvaktens högra hörn – 1-0 Real. Matchen får ett visst lugn efter målet och Real kontrollerar det mesta utan att släppa till några större farligheter. En bit in i halvleken får Nacho ett ypperligt läge att öka på ledningen då har fläker sig fram på en hörna och nickar mot mål men Pacheco står för en stark räddning och håller matchen vid liv. Det händer inte så särskilt mycket, Realspelarna turas om att slå bort enkla passningar samtidigt som frisparkar rycker sönder matchen lite. Men så tickar matchuret uppemot 40’ och Munir nyttjar det hav av yta som uppstått på kanten och mottar inlägg mot mitten där Manu får löpa in omarkerad och sätter relativt enkelt kvitteringen i matchen – Alaves första i både match som för säsongen. Som en blixt från klar himmel, något symboliskt för det lag som inlett säsongen med två titlar och som snackats upp som den stora favoriten till att vinna allt men som inte riktigt kommit upp i sin fina form man hade i våras och i början av säsongen – frustration var namnet. Men vi behövde inte våndas länge, för lika oväntat som Alaves kvittering dök också läget upp då Ceballos, efter att målvakt och försvarare gått ihop i kamp om boll från ett inlägg, kunde rulla in sitt andra för dagen – 1-2! Real kund med ny ledning i ryggen sedan spela av resten av halvleken.





Tankar kring första 45

Vi leder matchen, inte mycket mer än så. Slarvigt spel och återigen en loj inställning i laget – man gör det som krävs men ledningen välförtjänt till trots. Tempot är för lågt och passningarna för dåliga, att varken Modric eller Kroos spelar är klart märkbart. I övrigt så får man ändå säga att försvarsspelet ändå är bra, Alaves har svårt att få till några större chanser bortsett från målet som kommer som en slump. Men vi är nog alla vana vid att se denna typ av inledningar av Zidanes mannar som tenderar att höja ett par växlar i andra halvan utav matchen.





Andra Halvlek

Alaves gör sitt första byte redan i halvtid, Alexis in istället för Vigaray, gästerna fortsatt oförändrad i sin elva.



Matchen inleds i ungefär samma tempo som i första där Real återigen står för det mesta utav bollinnehavet med Alaves huggandes på omställningarna. Trots sitt övertag i bollinnehav utestår de allra klaraste chanserna och ett stort problem för Real är just det dåliga tempot och flytet i spelet, man skapar hörnor utan resultat och det är egentligen bara Ronaldo som visar hunger. Tio minuter in i den andra halvleken kommer ändå chansen för Real att punktera matchen, Isco hamnar i ett friläge med målvakten och kan välja att själv avsluta eller spela en fri Ronaldo – varav han väljer det förstnämnda men avslutet går mitt på och ett gyllene läge är som bortblåst. Men detta blir början för en osannolik chanskavalkad, först är det Ronaldo som tar sig förbi sin försvarare med en läcker dragning och skickar bollen i stolpen – vilket mål det hade kunnat bli! Sedan sticker Alaves upp och har en boll i ribban, detta efter en frispark på offensiv halva där bollen tillslut faller hos inbytte Pedraza som via Varane får iväg ett avslut som alltså tar i ribban och går sedan ut. Kort efter detta, det svänger mycket just nu, tappar pacheco ut bollen efter ett inlägg ifrån Isco och där dyker kapten Ramos upp och har egentligen hela målet öppet att skjuta på men skickar bollen högt över! Vilket läge! Tidigare nämnde Pedraza kom att spela huvudrollen ytterligare en gång. För bara minuter efter att Ramos har bränt ett öppet mål så slarvar man i försvaret och Pedraza kommer fri mot Navas och lyckas precis peta bollen förbi den utrusande keepern och bollen rullar mot det öppna målet han lämnat bakom sig men oturligt nog för honom, och större delen av publiken på plats, så rullar bollen i stolpen och skickas sedan iväg – hjärtat i halsgropen minst sagt!

Matchen lugnar sedan ned sig en aning, och tur var väl det egentligen. För sedan spelas matchen mer eller mindre av där Real skapar en del halvchanser via skott utifrån och vi kan sedan konstatera att matchen blåses av med en ytterligare bortaseger för de vitklädda, tolfte raka vill jag minnas men det var verkligen med kniven mot strupen som man tillslut lyckades komma ifrån med alla poängen.





Tankar kring matchen

I ärlighetens namn var detta en match man inte lär minnas förutom de tre poäng laget bärgade.

Laget såg stundtals ointresserat ut och slarvade i passningsspelet men det som kanske förbryllade mig mest var att det aldrig blev någon märkbar tempoväxling ifrån mannarna idag. Man hade förvisso en välförtjänt ledning med sig ifrån första halvlek och spelade mer eller mindre på resultat men levde farligt ett par gånger.

Vi fick igen en oprövad elva får man väl ändå säga och jag tycker personligen att det blev väldigt mycket hela havet stormar, Isco och Ceballos är väldigt lika i sin spelstil och det blev tydligt att de båda tillsammans bromsade upp spelet i och med de bägges kladd på boll. Men det positiva är att laget vinner sin tolfte raka bortamatch och man gör det utan att övertyga, det är den typ av styrka som behövs i en lång säsong och som mynnar ut i titlar.

Vi blickar mot tisdag och toppmötet med Borussia Dortmund!





Spelarbetygen:



Navas – 2+

Kan inte lastas för målet, har rätt lite att jobba med idag men de få gånger han tvingas ingripa så gör han det bra.

Carvajal – 2

När ska han få vila? Han jobbar och sliter match in och match ut och det börjar sätta sina spår.

Varane y Ramos – 2+

Lite mycket bolltitt i samband med Alaves kvittering, bortsett från det så gör de en ok match.

Nacho – 3+

Matchens lirare! Man slutar aldrig imponeras utav Nacho, han är otröttlig när han dundrar upp och ned för vänsterkanten och hans inställning är den som borde smitta av sig på resten av laget.

Casemiro – 3

Han gör det han ska och vinner mycket boll, lider dock av att inte ha Modric och Kroos runt omkring sig och slarvar själv mycket i passningsspelet.

Ceballos – 3

Får ett högre betyg baserat på de två mål han producerar idag. Han står ena stunden för briljanta dragningar för att andra stunden slå bort enkla passningar.

Isco – 2

Inte den Isco vi sett under hela våren, håller i bollen onödigt länge och är ofokuserad i avgörande lägen. ”Det är tur att det är höst och inte vår nu”.

Asensio – 2-

Han är iblandad i det första målet men sedan ser man inte så mycket mer utav honom. Dags att ställa om från noll och glömma de drömmål vi fått se i början av säsongen.

Lucas – 2+

Jobbar lika kopiöst som alltid och är hela tiden ett orosmoment för Alaves. Underskattad spelare.

Ronaldo – 2+

Inget ville sig riktigt för honom idag. Är delaktig i spelet vid målen och har själv ett par lägen varav ett av dem kunde ha slutat i ett drömmål. Men ingen kan ifrågasätta hans vilja att hela tiden vinna.



Zidane – 2

Tålamod, Tålamod och Tålamod. Ja det har fungerat och jag ifrågasätter inte mister. Men i denna typ av matcher så krävs mer en bara tålamod, jag tror vi är många som skulle vilja se Zidane kunna piska igång laget på ett tydligare sätt.





Statistik från matchen:



Avslut mot mål: 6-16

Avslut på mål: 3-7

Bollinnehav %: 36-64

Antal hörnor: 5-13

Gula kort: 5-2





Hala Madrid y Nada Mas!