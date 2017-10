Redaktionen söker två nya skribenter!

Real Madrid är ett av SvenskaFans mest lästa lag alla kategorier. Real Madrid redaktionen på SvenskaFans behöver därför två nya och hungriga skribenter.





Älskar du Real Madrid och vill du dela med dig dina åsikter till allmänheten om världens finaste klubb? Då kommer det här att passa dig perfekt! Skriv ihop något om dig själv och bifoga med en artikel eller krönika till: marre_89@live.se. Ingen ersättning utgår för arbetet. Men det är riktigt kul att få ut sina egna åsikter till en stor läsarkrets. Man utvecklar även många sidor som person och det är ett äventyr jag tycker man definitivt ska testa på.



Vad bör du ha?

* En ålder på minst 15 år

* Ett gott skriftligt språk

* Ett stort intresse för Real Madrid och för fotboll

* God sammarbetsvilja

* Vilja att ta ansvar





Välkomna!

2017-10-07 09:53:15

I ett politiskt oroligt Spanien väntade en viktig hemmamatch för Real Madrid som tog emot Espanyol. Med många skadade och sju poäng efter Barcelona var det dags för Real Madrid att äntligen visa att den fina formen i Champions League även existerar i La Liga.Real Madrid som i veckan åter visade upp sin bästa sida genom en 3-1 vinst borta mot Dortmund tar emot Espanyol. Håller formen i sig eller återgår de regerande mästarna till den något knackiga ligaformen?Real Madrid bröt sin dystra trend på Signal Iduna Park under tisdagen när man besegrade de formstarka tyskarna med 1-3. Efter att ha inlett La Liga knackigt verkar Los Blancos ha vänt på skutan och hamnat på vinnarspåret igen.Inför kvällens andra Champions League omgång stöter man på de gulklädda giganterna från Tyskland: Borussia Dortmund. Tyskarna har under de senare åren sett till att alltid ha ett slagkraftigt lag, oavsett hur många stjärnor de har blivit av med.Real Madrid gästade under eftermiddagen Deportivo Alaves i hopp om att hitta tillbaka till vinnarspåret och plocka tre viktiga poäng.Efter veckans svaga insats mot Betis måste Real Madrid upp på hästen igen och då är det bara tre poäng som gäller imorgon. Till Real Madrids fördel har det sett betydligt bättre ut på bortaplan så då hoppas vi givetvis att det fortsätter på det viset.Zidane, Ramos och Isco talar ut efter gårdagens debacle.Real Madrid stod under onsdagskvällen för en riktigt usel insats då man förlorade hemma på Santiago Bernabéu med 0-1 mot gästande Real Betis. Men inte nog med förlusten och det faktum att vi redan är sju (!!!) poäng bakom Barcelona efter fem omgångar, vi misslyckades också med att slå ett nytt världsrekord då vi hade chansen att göra mål i 74 raka matcher, något inget annat lag tidigare klarat av. Zidane har mycket att fundera över.Säsongens första veckoomgång har kickoff! De regerande mästarna Real Madrid välkomnar Real Betis till Bernabeu under onsdagskvällen, och detta med en viss portugis tillbaka efter avstängning…