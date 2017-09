Zidane: "Vi måste behålla lugnet"

Zidane, Ramos och Isco talar ut efter gårdagens debacle.

“Så som vi ser det så ville bollen helt enkelt inte in idag. Vi hade 26 eller 27 försök men vid slutet av dagen ville den inte in. Så är fotboll. Det var ingen strålande insats men inte en alltför dålig heller. Om du får ett mål blir det en annan match. Förra året vann vi matcher som vi kanske inte förtjänade att vinna, nu är det tvärtom. Vi måste förbli lugna. Det är tre hemmamatcher och vi har tagit två av nio poäng.””Det är svårt att förlora Marcelo och släppa in mål. Kanske förtjänade vi inte att vinna matchen, men vi förtjänade definitivt inte att förlora den. Jag vet att många människor inte gillar att höra det när saker går dåligt, men vi måste acceptera det, förbli lugna och fokusera på nästa match. Ligan är lång och vi kommer se till att det finns ett lugn i gruppen eftersom vi kommer återhämta oss från detta och jag är säker på att vi kommer ha bättre dagar”.”Vi älskar att spela hemma. Vi skapade chanser och sprang mycket. Kanske förtjänade vi inte att vinna, men det gör ont att släppa in ett mål precis i slutet efter den insats vi gjorde. Det är en lång säsong och ligan startade precis, även om vi är 7 poäng bakom. Vi fortsätter med det arbete vi lägger ner.””Jag tycker inte det är en besvärlig situation. Vi har tappat 7 poäng i några matcher, men det är fortfarande många kvar och vi ska inte kasta bort allt bra arbete vi gjort baserat på två eller tre mindre bra insatser. Jag är tränaren för detta lag och vi kommer hålla våra huvuden kalla”.”I början av andra halvlek var vi mycket bättre och hade chansen att göra mål. Efter det var vi inte tillräckligt hungriga, det här är vår tredje hemmamatch och vi har inte vunnit någon, det gör livet surt för oss. Jag tycker inte detta är nog för att ha oro. Vi spelade riktigt bra i San Sebastián; och vi kommer försöka göra likadant på lördag. Idag var inte vår bästa dag, fotboll kan vara så ibland men vi behöver inte oroa oss".”Det var inte en av våra bättre dagar, speciellt inte framför mål. Vi spelade ingen bra fotboll men vi skapade många chanser. Vi hade möjligheter att göra mål direkt från start. Det är svårt att få det första målet i sådana här matcher och ibland kommer det bara inte. Laget gjorde allt vad de kunde, vi skapade chanser, många ganska klara där vi enkelt hade kunnat gjort mål.””Vi måste gå vidare och tänka på nästa match. Vi har vänt på ganska stora poängförsprång i La Liga förut. Vi måste förbli lugna för det är många matcher kvar och mycket poäng att spela om. Jag går hem med ett gott samvete i vetskap om att jag gav allt jag hade, även om vi inte fick med oss något bra resultat.””När vi inte vinner måste vi lära oss av våra misstag. Saker kan alltid förbättras. Vi måste förbli lugna och hålla ihop, det är nyckeln till framgång.””Det ser ut som om vi kämpar lite extra för att få till vårt spel och utnyttja våra chanser när vi spelar hemma. Adán gjorde också en väldigt bra match. Vid slutet av matchen, när vi alla satsade på att vinna, släppte vi in målet. Det går inte lika bra denna säsong som det gjorde i slutet av den förra, men vi är bara i början av säsongen och vi har tid att vända på saker. Det viktigaste för oss är att hålla ihop när vi gör det.””Det är svårt när vi inte får in ett tidigt mål på Bernabéu, då blir vi lite ängsliga. Det är något som vi måste förbättra och det är bättre att det händer nu i början av säsongen då vi har tid att jobba på det. Låt oss hoppas att det inte händer igen. Vi måste våga spela ut, det är inte lätt men vi har tagit oss igenom tuffare situationer. Vi är mästarna, vi är Real Madrid och vi har en plikt att alltid kämpa”.Källa: realmadrid.com