Athletic 1-0 Sevilla

På lördagseftermiddagen var det dags att sparka boll igen efter landslagsuppehållet, och för Sevillas del väntade en tuff bortamatch mot baskerna Athletic Club. Athletic tog en väkförtjänt 1-0 seger och Sevilla fick dessvärre åka tomhänta därifrån.



Sevilla reste till Bilbao med ett par tuffa avbräck. Argentinarna Mercado, Pareja och Banega missade matchen. Utöver den trion så saknades även Carrico.



Matchen inleder i ett högt tempo där båda lagen vill ta tag i taktpinnen.



Efter knappa kvarten uppstår en straff situation när Rico parerar Aduriz avslut och returen går på Caroles arm. Domaren friar och Aduriz blir så rasande att domaren var tvungen att stoppa spelet och dela ut matchens första gula kort till honom.

20 minuter in så åker Sevilla på ett tufft bakslag när en sönderstämplad Nzonzi måste lämna planen. In kom dansken Krohn-Dehli.



25 minuter in i matchen kommer Athletic riktigt nära. Det är Susaeta som drar till från distans och får till en perfekt träff. Rico visar med en fantastisk räddning som så många gånger förr varför han ska vara självskriven i en spansk landslagstrupp (Blev petad senast till förmån för just motståndarnas målvakt Kepa).



35 minuter in i matchen får Sevilla sin första riktiga målchans, det är Mudo Vazquez som vackert spelar rent Ben Yedder. Fransk-Tunisiern som oftast brukar vara klinisk framför mål, lyckas dock inte alls med avslutet som blir väldigt tamt och rakt på målvakten.

Carole har en chans när han löper igenom försvaret men Kepa står för en fantastisk reflexräddning på avslutet.

Strax innan halvtidsvilan kommer fri och lyfter bollen över Rico, där stormar Aduriz fram och trycker in den i mål innan den hann rensas bort. Osäker på om bollen var över innan Aduriz rörde den men hursomhelst 1-0 till hemmalaget.



Andra halvlek börjar på samma sätt som första halvlek ser ut. Varken Athletic eller Sevilla kontrollerar matchen utan det är mycket fram och tillbaka. Ben Yedder får ännu en chans efter fint kombinationsspel med Vazquez, och Athletic har en boll i stolpen strax efter.



I minut 60 gör Sevilla sitt andra byte och det är ett offensivt sådant. Corchia utgår och in kommer Nolito. Navas flyttas ner som högerback.

Någon vidare effekt blir det dock inte av detta offensiva byte och Athletic kopplar istället ett bra grepp om matchen. Uddlöst framåt för Sevillas del, något som vi sett tendenser av flera gånger denna säsong. 1-0 slutar matchen, välförtjänt för Athletic.

Det krävs rejäl höjning i det offensiva spelet om Sevilla ska åstadkomma något vettigt denna säsong. Nu väntar Spartak och Valencia båda på bortaplan nästa vecka, bara att hoppas spelarna höjer sig ett par snäpp tills dess!



Matchstatistik

Mål: 1-0

Skott: 10-13

På mål: 4-5

Bollinnehav: 45-55

Hörnor: 6-6