2017-09-23 13:00

Atlético - Sevilla

2-0



Atletico Madrid 2-0 Sevilla FC

Sevilla åkte under lördagseftermiddagen till Atleticos nya hemmaarena i Madrid för att försöka plocka poäng, men ett samlat Atletico ville annat och tog en viktig 2-0 seger.



Sevilla, med Banega och Nzonzi i mitten, fick mer eller mindre styra och ställa större delen av matchen. Det var faktiskt bra fotboll och vi spelade "ut" atletico rätt bra, fast det var ett problem. Sevilla tilläts bara spela fram till sista tredjedelen, där såg Atletico till att stänga butiken, och man gav inte Sevilla möjlighet att vaska fram de riktigt heta målchanserna.



Undantaget ett skott i ribban av Felipe Luis hade Rico och försvaret en rätt lugn match. Men sen kom misstaget, Nzonzi tappar boll i farligt läge och Carrasco snappar upp den, rundar Rico och trycker in 1-0.



Sevilla återgick sedan till att kontrollera matchen igen men som i första halvlek såg Atletico till att Sevilla bara fick spela runt fram till sista tredjedelen. Sedan kom kontringsläget och Griezmann sätter 2-0.



Typisk Atletico-insats. Man låter Sevilla kontrollera matchen och hugger till när tillfälle ges. Idag var det den stora skillnaden att Sevilla gjorde misstag medans Atletico inte gav någonting gratis.



Tråkigt med förlust men bara att gå vidare, det är inte många som tar poäng borta mot Atletico även om man kan tycka att vi kan bättre än såhär. Nu tar vi 3p mot Maribor i CL innan



Matchstatistik

Mål: 2-0

Skott: 8-6

På mål: 4-1

Bollinnehav: 38-62



Atletico Madrid gula kort: Gabi, Carrasco, Vrsaljko, Correa

Atlético-Sevilla Jan Oblak

Sime Vrsaljko

Stefan Savic

Lucas Hernandez

Filipe Luis

Koke

Saul Niguez

Gabi

Yannick Carrasco

Antoine Griezmann

Luciano Vietto



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Kevin Gameiro

Diego Godin

Juanfran

Moya

Thomas

Sergio Rico

Gabriel Mercado

Clement Lenglet

Daniel Carrico

Lionel Carole

Ever Banega

Steven Nzonzi

Franco Vazquez

Jesus Navas

Luis Muriel

Pablo Sarabia



Avbytare

Wissam Ben Yedder

Sebastien Corchia

Joaquin Correa

Michael Krohn Dehli

Nicolas Pareja

Guido Pizarro

David Soria



2017-09-23 22:38:00

