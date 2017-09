Inför Sevilla - Eibar: Hektisk period väntar Sevilla

Landslagsuppehållet är över och nu drar klubbfotbollen igång igen. Denna gång är det ett revanschsuget Eibar som gästar Ramon Sanchez Pizjuan, ett Eibar som kommer från en förlust till skillnad från Sevilla.

Bara för att ge er en liten tillbakablick. Eibar har inlett med en seger och en förlust. Men det var nära att klubben inte alls skulle vara med i högsta serien efter uppflyttningen 13/14. Den välskötta och skuldfria klubben var på vippen att istället degraderas till tredjedivisionen på grund av att klubben, enligt La Liga s regelverk, hade en alldeles för liten budget. Därför blev föreningen tvungna att på drygt två månader få in 1,7 miljoner euro, vilket man till sist lyckades med genom bland annat aktieförsäljning. Sedan dess har klubben tagit flera kliv då laget i debutsäsongen hamnade på en 18:e plats för att i kommande säsong sluta på 14:e plats. Framgångarna fortsatte och i fjol slutade baskerna på en fin tiondeplats och nådde kvartsfinal i cupen.Dmitrovic, Riesgo, Capa, Oliveira, Ramis, Gálvez, José Ángel, Juncà, Dani García, Rivera, Escalante, Rubén Peña, Alejo, Inui, Bebé, Sergi Enrich , Kike García och CharlesJoan Jordán är avstängd efter utvisning i senaste match och Pedro León är skadad.Preliminär elva:DmitrovicÁngel, Ramis, Oliveira, CapaInui, D. Garcia, Escalante, PenaKike Garcia, CharlesEibar har många skickliga spelare. Men en spelare som kan ställa till det för Sevilla är den kvicke och finurlige japanen Takashi Inui.Hittills har Sevilla fått de flesta resultaten med sig, även om spelet knappast stämt. Individuella prestationer och stunder av teknisk briljans från spelare som Ganso, Navas och Ben Yedder har legat till grund för Champions League -avancemanget och förra omgångens vinst borta mot Getafe . Men betydligt mer än så krävs för att Sevilla ska ha chans att utmana toppen, å andra sidan är tränare Eduardo Berizzo ny i klubben och ska ha tid att implementera sina idéer. Det, tillsammans med alla nya spelare leder till att det kommer ta tid innan bitar faller på plats.Sevilla kommer onekligen matchas hårt då man spelar sju matcher på 21 dagar, alltså i snitt match var tredje dag. Därför kommer det roteras en hel del. På onsdag står Liverpool på schemat.Rico, Corchia, Kjaer, Lenglet, Carrico, Montoya, Ben Yedder, Geis, N’Zonzi, Navas, Sarabia, Escudero, Ganso, Vazquez, Nolito, Mercado, SorianoBanega är fortsatt avstängd, Pizarro har tandproblem medan Pareja är skadad.Min startelva:RicoCorchia, Kjaer, Lenglet, EscuderoGeis, N’Zonzi, GansoNavas, Ben Yedder, CorreaEtt glädjebesked är att ”El Mudo” äntligen är tillbaka från skada. Lär matchas försiktigt för att inte riskera åka på något bakslag. Även nyförvärvet Geis, som kommer in på bekostnad av Pizarro då han opererats för tandproblem, kan få debutera.- Även om det kan vara lite för tidigt att medverka för Geis så är det nödvändigt. Han är smart och stark och just mot ett Eibar med sitt 4-4-2 så kan han vara lösningen, säger Berizzo.Och till slut blev N’Zonzi kvar i Sevilla.- Jag är glad att han är kvar. Fotbollsspelare har en tendens att snabbt ändra sig. Jag har pratat med honom såväl före som efter transferfönstret. Han har lämnat bekymren bakom sig och är fokuserad, säger Berizzo.När: 9/9. Tid: 18:30Mitt tips: 3-1. Sevilla: Ben Yedder X2, Ganso. Eibar: Sergi EnrichKanal: Sänds inte på tv utan bara på Viaplay