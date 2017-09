Övertygande seger i Champions League

Sevilla stod för en övertygande seger mot Maribor i Champions League-gruppspelet.

Ikväll hölls en efterlängtad Champions League -match på Ramon Sanchez Pizjuan när Maribor rest till Sevilla för den andra gruppspelsomgången.På pappret är Sevilla den självklara favoriten och med hemmafansen i ryggen finns inget annat än tre poäng att förvänta sig. Tidigt in i matchen dök den första farliga målchansen upp för Sevilla. Nolito spelade till sig en frispark på vänsterkanten långt upp på offensiv planhalva. Nyförvärvet för säsongen tog frisparken snabbt och slog in bollen efter marken mot en mötande Ben Yedder. Fransmannen passade tillbaka till Nolito som i sin tur väggspelade tillbaka till Ben Yedder. Anfallaren vände därefter bort sin bevakare och avslutade mot mål. Handanovic i Maribors mål var med på noterna och kunde limma skottet.Dryga 30 minuter in i matchen gör Sevilla 1-0 efter en helt fantastisk soloprestation från Joaquin Correa. Argentinaren dribblar bort fyra spelare på vägen mot mål och rullar sedan fram bollen till Ben Yedder som får öppet mål och enkelt kan placera in 1-0-målet i tom bur.Några minuter innan halvtid utökar Sevilla ledning genom Wissam Ben Yedder . Fransmannen rullas fram av Franco Vazquez och accelererar förbi sin bevakare. Skottet rullar förbi Handanovic längs marken och hittar nätmaskorna via stolpen. Väldigt kul, men framförallt viktigt, för Ben Yedder att komma igång med målskyttet!Ben Yedder är stekhet ikväll och är en hårsmån ifrån att noteras för ett hattrick. Återigen är det Franco Vazquez som står för en fantastiskt fin frispelning, där Handanovic stänger Ben Yedders skottvinkel på ett bra sätt och kan parera bollen ut till en hörna. Som matchbilden ser ut just nu lär Ben Yedder få ytterligare chanser till ett hattrick om han får spela större delen av halvleken.Sevilla fortsätter sin offensiva spelinriktning och högerbacken Corchia skickar iväg ett skott från långt håll som Handanovic inte klarar att hålla utan tvingas mota bort. I sekvensen efteråt fortsätter Corchia sin offensiva framfart och chippar med sig bollen över en försvarare, fram till Ben Yedder som får till ett avslut. Tyvärr blockas skottet av Maribors mittback.Mycket riktigt blir Wissam Ben Yedder tremålsskytt genom att rulla in 3-0-målet från straffpunkten.Sevilla tar en övertygande 3-0-seger och tar således ledningen i Champions League-gruppen då Spartak och Liverpool spelat lika i Moskva. Nästa gruppspelsmatch spelas 17 oktober och då reser Sevilla till Ryssland för spel mot Spartak Moskva.Sevilla:Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega (Pizarro 86’), Vazquez (Sarabia 79’); Correa, Ben Yedder, Nolito (Navas 67’)Maribor:Handanovic; Milec, Rajcevic, Billong, Viler; Kabha (Hotic 74’), Vrhovec; Pihler, Ahmedi, Bohar (Kramaric 71’); Tavares (Mesanovic 88’)Gula kort: Escudero 56’Mål:1-0: Ben Yedder 27’2-0: Ben Yedder 38’3-0: Ben Yedder 83’ (straff)Skott: 23-7Skott på mål: 12-1Hörnor: 14-4Bollinnehav: 72-28 %