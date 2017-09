Stormöte direkt när favoriterna inleder

I årets Champions League-upplaga rivstartar grupp E när båda gruppfavoriterna inleder mot varandra. Ett Sevilla som är på väg mot formen med sina två raka segrar mot ett Liverpool med en svidande storförlust i ryggen.

Sevilla lyckades kvalificera sig till Champions League för tredje säsongen i följd. Men det satt verkligen hårt inne. Visserligen lyckades Sevilla komma hem från bortamötet mot Istanbul Basaksehir med ett bra utgångsläge i 2–1 segern. I returen däremot var det ytterst nära att Sevilla fick se avancemanget glida ur händerna då Emre i slutminuterna träffade stolpen på frispark. Vid mål hade gästerna gått vidare och visst var det en Braga-känsla över det hela – när Sevilla 2010 misslyckades kvala in – men denna gång ville ödet annat, tack och lov.



Liverpool

Liverpool är på revanschjakt efter finalförlusten i Europa League mot Sevilla 15/16. I hemmalaget finner man Sevillasonen Alberto Moreno som nu äntligen börjar hitta rätt. Laget kommer som bekant med en smärtsam 5–0 förlust mot Manchester City. Men faktum är att fram till Manes utvisning var Liverpool bra med i matchen och skapade en hel del lägen, främst via omställningar. Mane och framförallt Salah hotade gång efter annan, och den sistnämnde kom runt på sin kant otaligt många gånger och fick Ottamendi att köpa korv – inte bara till sig själv utan för hela laget och truppen. Coutinho är åter i truppen men väntas inleda på bänken. Dejan Lovren, som vilade i senaste matchen, lär ta Klavans plats från start och Salah är tveksam till spel på grund av sjukdom.



Preliminär elva:

Karius

Gomez – Lovren – Matip – Moreno

Wijnaldum – Can – Hendersson

Salah – Firmino – Mane



Sevilla

Ny vinst senast mot Eibar med klara 3–0 och nya mål av både Ganso och Ben Yedder. Som bekant var den förstnämnde ordentligt djupt nere i dåvarande tränare Sampaolis frysbox. Men kanske är vändningen på väg under Berizzos styre som spelat med brassen från start under samtliga tre ligamatcher. Senast visade han vägen med matchens första mål mot Eibar, och i ligamatchen dessförinnan avgjorde han sent med matchens enda mål borta mot Getafe med en läcker yttersida av den högre skolan. För Sevillas del ser det spelmässigt allt bättre ut.



Truppen:

Rico, Soria, Soriano, Mercado, Corchia, Carrico, Kjaer, Pareja, Lenglet, Escudero, Pizarro, N’Zonzi, Banega, Vazquez, Ganso, Krohn-Dehli, Sarabia, Navas, Montoya, Muriel, Ben Yedder och Correa.



David Soria är tillbaka från handledsskadan han ådrog sig i mötet mot Espanyol redan efter minuten spelad. Även Banega som tjänar en tvåmatchersavstängning i ligaspelet och Muriel är tillgängliga. Däremot är målskytten från senaste ligamatchen Nolito och nyförvärvet Geis skadade och tvingas lämna återbud.



Preliminär elva:

Rico

Mercado – Lenglet – Kjaer – Escudero

Banega – N’Zonzi – Ganso

Navas – Ben Yedder – Correa



De enda som känns givna just nu är Rico och Escudero. Berizzo, som är för att rotera, befogar över en extremt bred trupp och skulle kunna starta med elva helt andra spelare. Det mest intressanta på förhand undertecknad finner är om denna extremt passningsskickliga mittfältskonstellation kommer starta för första gången någonsin. Då kan denna uppsättning av löpvilliga anfallstrio passa som handen i handsken mot ett motstånd som Liverpool som lämnar stora ytor bakom backlinjen.



Info

Tid: 13/9, kl. 20:45

Tips: 1–2. Målskyttar Liverpool: Mane. Sevilla: Banega och Ben Yedder

Kanal: Viasat Sport Premium

2017-09-13

