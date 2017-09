Straffmiss räddade Sevilla

Sevilla lyckades ta hem samtliga tre poäng i mötet mot Girona. Men segern satt verkligen hårt inne.

Från att inneha två välkända bortasviter, varav den ena bestod av 412 dagar medan den andra var på 511 – två tal som sitter kvar i huvudet på grund av vad man genomled – till att inleda årets säsong med två av två möjliga bortasegrar. Den målsnåla tillställningen speglar emellertid inte matchbilden då det var ett öppet och böljande spel med många kvalificerade chanser åt båda håll. I Girona finns Sevilla -bekantingen Bernardo Espinosa som aldrig lyckades göra ett avtryck i Sevilla, och ur ett svenskt perspektiv ex-Djurgårdaren Michael Olunga som är på lån hos Girona.GironaJuanpe – Bernardo – MuniesaMojica – Riera – Granell – AdayPortu – Stuatni – GarciaSevillaRicoCorchia – Carrico – Lenglet – CaroleBanega – N’Zonzi – GansoMontoya – Muriel – SarabiaMatchen inleddes med att samtliga Viaplay-abonnenter missade första kvarten på grund av Formula 1 där man skulle bevittna segerfirandet och intervjuerna efteråt. Kanske Inte direkt den starten man på förhand hoppats på. Nåväl. Matchen var inte den mest välspelade och präglades av slarv av båda lagen. Efter en halvtimmes spel försökte Ganso med ett lågt och hårt pressat distansskott som smet förbi högra stolpen, och mycket mer än så var det inte. Efter en tam första halvlek blev Sevilla mer raka i sitt spel och slog fler djupledsbollar och bakom backlinjen. Men det var Girona som inledde starkast. Stuani fick bollen till höger och slog ett inlägg som Carrico snappade upp och försökte rensa med en märklig träff. I en läskig båge var bollen på väg mot eget mål och Rico blev ställd och fick agera, men bollen hamnade bakom mål. På den efterföljande hörnan landade bollen hos Juanpe som fick ett kanonläge men missade mål.Efter missen hade Sevilla en bra period som varade i en kvart. Sarabia hittade fram till Muriel med en fin djupledsboll till vänster. Den kvicke colombianen hann ifatt bollen, avancerade några steg och sköt mot närmsta stolpe, men Iraizoz läste Muriel och kunde blocka skottet. Men skam den som ger sig. Stunden senare, när det återstod 20 minuter, skulle Muriel få ett identiskt läge. Denna gång kom passningen från inhopparen och säsongsdebutanten Franco Vazquez , men till skillnad från tidigare gjorde Muriel inga misstag utan utmanade sin avvaktande back för att till sist avsluta i närmsta hörn. Äntligen kom hans första mål i tävlingssammanhang!Med kvarten kvar kom Mujica alldeles för enkelt förbi Corchia på kanten och gav Pons helt öppet mål. Pons avslutade på ett tillslag, men då dök ingen annan än Clement Lenglet upp räddade laget med att styra bort det givna målet med stortån, likt en räddande ängel.Men i den 90:e minuten damp bollen ner i Sevillas straffområde och framför Vazques som försökte rensa bort den. Då dök inhopparen Kayode framför El Mudo med huvudet i knähöjd och domaren dömde straff då han bedömde att det var farligt spel av Vazquez. Ett omdiskuterat beslut skulle man se på reprisbilderna. Men Garnell bommade straffen genom en ribbträff och Sevilla bärgade hem sin tredje raka seger och ännu en 1-0 vinst på bortaplan.+++ Lionel Carole. Vilken debut han gör! Hänger med i offensiven samtidigt som han håller tätt bakåt. Matchens spelare enligt statistikjätten WhoScored.++ Clement Lenglet. 22-åringen växer för varje match och har visat en fin utvecklingskurva sedan sin ankomst till Sevilla. Den som hittills mest övertygat på sin position under säsongens gång.+ Steven N’Zonzi. Agenten har öppet vädjat att klienten vill bort och N’Zonzi har fått mycket kritik för sina slätstrukna prestationer under säsongsinledningen, och det med all rätt. Men han börjar se allt bättre ut, trots lite slarv även i den här matchen.--- Walter Montoya. Snart har det gått ett år sedan han anlände till Sevilla, men än idag förstår inte undertecknad vilka kvalitéer han besitter eller vad han ens är tilltänkt att göra i Sevilla.-- Sebastien Corchia. En säkerhetsrisk. Kom bort ett flertal gånger på sin kant och mot bättre motstånd hade Sevilla tveklöst blivit bestraffade av lägen som uppkom.- Pablo Sarabia. Rätt uddlös framåt. Visar att han är vassare som inhoppare än från start.