Tillbaka på andraplatsen

Igår vann Sevilla FC mot Málaga CF hemma på Ramón Sánchez Pízjuan. Laget är fortfarande obesegrade på hemmaplan vilket innebär en serie på 22 matcher, varav 15 är vinster och 7 är oavgjorda. Gårdagen bjöd på en laddad match med många attacker från Sevillas sida. Biri Biri var på plats igen och tog emot klubbens guldemblem samt stora eloger från publiken.



Matchen började hårt. Sevilla låg högt i spel och Malaga kämpade för att hålla Sevilla borta från målområdet. Det var mycket rörelse men endast två skott på mål och nio offsides blåstes för Sevilla. Det var varmt på planen med 34°C i luften och matchen fick blåsas av halvvägs genom första halvlek för återhämtning. Matchen fortsatte och Mercado fick till ett skott precis bredvid nätet. Rolón (Málaga) tog emot ett gult kort efter att ha fällt Correa.I halvlek stod det 0-0.Andra halvlek började med annan energi från båda lagen. Båda låg på mer och sökte en vinst. Första bytet gjordes av Sevilla i minut 57, El Mudo ut och Banega in. Några minuter senare ordnade Correa en straff efter att ha blivit fälld av Rosales i straffområdet och Banega slog lätt in bollen. Två minuter senare tog Muriel över bollen från en miss av Rolán och slog snabbt in den i mål. 2-0. Matchen fortsatte med arbete framåt och i minut 90 var Nolito nära att slå in ett mål efter ett snyggt framspel av Banega, men målvakten räddade med handen.Matchen slutade 2-0.Soria; Mercado, Kjær, Lenglet, Escudero; Pizarro; Navas, Krohn-Dehli (Nzonzi, m. 83), Franco Vázquez (Banega, m. 57), Correa (Nolito, m. 68); Muriel.Roberto; Rosales, Miguel Torres , Baysse, Ricca (Juanpi, m. 24); Rolón (Peñaranda, m. 72), Recio; Mula (Keko, m. 75), Adrián, Juankar; Rolán.: 1-0, m. 67: Banega, straff. 2-0, m. 69: Muriel.: Trujillo Suárez. Gav gula kort till Rolón, Mercado och Kjær.: 35.000 varav ca 600 var Málagafans.Det dröjer innan nästa hemmamatch, det är inte förrän denDäremellan spelas två ligamatcher, en Champions League match samt en cupmatch borta varav den första spelas den