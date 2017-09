Tre tunga poäng när jubilaren Navas blev matchhjälte

Vitolo gick lottlös från comebacken på Ramon Sanchez Pizjuan när hemmasonen Jesús Navas blev matchhjälte.

Inför kvällens match var mediafokus riktat mot den tidigare Sevilla spelaren Vitolo som i somras utnyttjat Sevillas klubbledning för att få ett höjt löneerbjudande från Atletico och således välja att flytta till dem. Just nu spelar han på ett korttidskontrakt med Las Palmas på grund av Atleticos transferförbud.Supportrarna visade sitt missnöje med Vitolo inför kvällens match.Redan efter några minuter fick tv-tittarna erfara vad publiken tycker om Vitolo. Yttermittfältaren fick ta emot enorma burop så fort bollen kom i hans ägo. Tio minuter in i matchen visade även flera spelare vad man verkar tycka om svikaren Vitolo. Mercado gick in i en nickduell med Vitolo och sänkte honom till backen, med publikens jubel i ryggen. Senare visade bland andra även Ganso sitt missnöje när Vitolo tog emot en passning och Ganso jagade bollen. När Vitolo släppt vidare bollen fortsätter Ganso sin löpning och ger en tydligt medveten knuff som tvingar Vitolo att tugga gräs. Sevillaspelarna får troligen lugna ned sig i närkamperna mot just Vitolo då de gula korten annars kommer att börja synas.Till en början såg Sevillas spel förhållandevis positivt ut och laget rullade runt gästande Las Palmas på ett bra sätt, men lyckades inte skapa några särskilt heta chanser. I takt med att halvleken rullade vidare tog sig Las Palmas in i matchen mer och mer men lyckades sällan, likt Sevilla, skapa några farliga chanser.En väldigt händelsefattig första halvlek närmar sig sitt slut när Mercado till slut får sitt gula kort efter att ha gnagt på Vitolo genom hela den första halvleken. Denna gång hade Mercado väldigt liten möjlighet att nå bollen när han knuffade omkull Vitolo bakifrån.Några minuter in i den andra halvleken skakar Sevilla fram matchens första heta målchans. Wissam Ben Yedder spelas fri i straffområdet och avslutar mot mål, men får inte riktigt den träff han önskat och avslutet blir riktigt tamt.Redan efter 57 minuters spel tvingas Vitolo kliva av efter känningar i baksidan av låret, något som gladde hemmafansen på plats.Matchuret tickar allt närmar full tid och strax innan 80 spelade minuter blir Sevilla blåsta på en drömchans. Ben Yedder löper sig fri och får en passning och är ensam med Las Palmas målvakt. Domaren blåser då för offside. På den efterföljande reprisen ser man tydligt att Ben Yedder med marginal är onside. Riktigt tråkigt då detta kan ha varit direkt matchavgörande.I matchminut 83 klirrar det högst oväntat till i Las Palmas målbur. Jesüs Navas tar emot bollen långt ute på högerkanten och lägger upp bollen för att förbereda ett inlägg. Hemvändarens inlägg ser ut att gå till inspark men skruvar sig rejält över målvakten och rätt i målvaktens bortre burgavel. Riktigt svårt att bedöma för målvakten och jag tror även att publiken var lika överraskade som målvakten och Navas själv.Jesús Navas gjorde idag match 400 i räkningen i Sevillatröjan.Direkt efter slutsignalen känns det oerhört skönt att behålla alla tre poäng kvar i Sevilla. Extra roligt för Jesús Navas att få bli kvällens matchhjälte då han firar 400 tävlingsmatcher med Sevilla ikväll.Vinsten satt också fint med tanke på att vi spelmässigt inlett ligaspelet sämre än vi normalt brukar göra men samtidigt tagit fler poäng än normalt. Tidigare har vi varit laget som tappat poäng mot bottenlagen, men samtidigt kunnat stå upp bra mot de bästa lagen i ligan. Idag var vi det klart bästa laget och borde avgjort tidigare, men problemet vi har är att de riktigt heta målchanserna inte skapas i den takt man hade önskat när matchbilden såg ut som den gjorde idag. Förhoppningsvis kan anfallsspelet slipas vidare på och då tror jag att vi kan bli farliga i kampen om Champions League -platserna.MatchfaktaSevilla:Rico; Mercado, Pareja, Kjaer, Escudero; Krohn-Dehli (Banega 76’), N’Zonzi, Ganso (Vazquez 61’); Navas, Ben Yedder, Correa (Sarabia 70’)Las Palmas:Chichizola; Michel, Garcia, Aythami, Navarro; Aquilani (Gomez 66’), Santana (Toledo 85’); Tana, Viera, Vitolo (Momo 58’); CalleriGula kort: Garcia 1’, Mercado 44’, Momo 76’, Navas 89’Skott: 13-5Skott på mål: 11-1Hörnor: 12-0Bollinnehav: 60-40%