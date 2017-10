Tunga avbräck inför Bilbao borta

Sevilla tvingas rotera i laget när flera viktiga spelare är skadade eller vilas.

Det annars så stabila och starka Athletic Bilbao har inlett ligaspelet knackigt och ligger inför helgens spelomgång på plats 13 i ligan. Hemmaspelet brukar vara lagets trumfkort men hittills har de vunnit en match, spelat lika en och även förlorat en match. Ligatabellen vittnar om deras ostabila spel som bara resulterat i åtta poäng på sju spelade matcher. Jose Angel Ziganda är kaptenen som skall styra skutan i rätt riktning och motvinden lär sakta tillta om Sevilla skulle ta med sig alla tre poängen hem till Andalusien.Jose Angel Ziganda har valt följade trupp till morgondagens match:Arrizabalaga, Boveda, Laporte, San Jose, Beñat, Itturaspe, Williams, Herrerin, Susaeta, Lekue, Etxeita, Merino, Aduriz, Vesga, Raul Garcia, Balenziaga, Cordoba, Nuñez.I den sista matchen innan landslagsuppehållet ställde Athletic upp med denna elva:ArrizabalagaLekue, Nuñez, Laporte, BalenziagaIturraspe, VesgaSusaeta, San Jose, CordobaWilliamsMin gissning är att roteringar görs i elvan då spelare som Aduriz och Raul Garcia satt på bänken sist. I övrigt saknades Beñat också i truppen.Ziganda har inför matchen studerat motståndarna Sevilla och menar att de håller en väldigt hög nivå, trots rotationerna.– Vi känner till deras rotationer och att de förändrar sig utefter deras träningar, men levererar samma resultat ändå. De är ett av de bästa lagen i ligan.Om Athletic skulle vinna kan detta innebära en vändpunkt för laget.– Poäng och segrar ger ett ökat förtroende och ger en bara fokus på spelet. Det skulle vara en bra vändpunkt mot en rival om vi kan spela bra, fortsätter Ziganda.Lagom till landslagsuppehållet stod det klart att Sevilla huserar som ligans näst bästa lag, fem poäng bakom ligaledaren Barcelona . Imorgon står Athletic Bilbao på lunchmenyn medan Barcelona senare tar sig an Atletico Madrid på nyligen invigda Wanda Metroplitano.Sevilla gjorde i förmiddags sitt sista träningspass inför avresa mot Bilbao och när spelartruppen släpptes saknades en rad viktiga spelare. Först och främst har det stått klart att mittbacken Nico Pareja inte kommer till spel till följd av en ljumskskada. Pareja har haft problem med ljumsken sedan februari och problemen har med jämna mellanrum dykt upp, vilket lagt grund till beslutet att operera Pareja. Argentinaren reste nyligen till Barcelona för operationen och nu kommer han att få vila i ett par veckor innan hans status utvärderas på nytt.Truppen som annonserats ut ser ut enligt följande:Rico, Soria, Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero, Carole, Geis, N’Zonzi, Pizarro, Sarabia, Krohn-Dehli, Nolito, Vazquez, Ganso, Navas, Correa, Ben Yedder, Muriel.Utöver Pareja saknas även Mercado och Banega som varit iväg och representerat Argentina som kvalificerade sig för VM-slutspelet i Ryssland. Berizzo försäkrade pressen om att det inte rör sig om ågra direkta skador utan snarare att de vilas.– Mercado återvände i bra fysisk form men var trött medan Ever fått en smäll på fotleden. Muriel kliver in i truppen då han inte spelade [för Colombia]. Banega står över för att inte riskera att missa Moskvamatchen.Tyvärr saknas också Carrico som ständigt verkar dras med mindre skadebekymmer. Detta bäddar för ytterligare rotationer i startelvan och faktum är att Berizzo startat varje ligamatch med olika startelvor i ligaspelet. Troligen läggs ytterligare en konstellation till räkningen efter avsparken imorgon.Min förhoppning är att Berizzo väljer följande startelva:RicoCorchia, Kjaer, Lenglet, EscuderoKrohn-Dehli, N’Zonzi, GansoNavas, Ben Yedder, CorreaInför matchen riktades en del av mediafokuset mot tränare Berizzo som ryktats vara aktuell att ta över Chiles landslag, trots att han bara tränat Sevilla i några månader.– Jag är ledsen, både för honom och det chilenska landslaget, att Pizzi inte lyckades ta Chile vidare. När det gäller möjligheten för mig att ta över så är jag tränare i Sevilla och när jag skriver ett kontrakt åtar jag mig att följa det. Jag är rak och tydlig och spelar inget dubbelspel då jag inte vill ingå i spekulationerna. Mitt uppdrag kräver full koncentration.Tid: 14/10, kl 13.00Plats: San Mames Barria, BilbaoDomare: Ignacio IglesiasTV: Viasat Fotboll