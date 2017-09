Vem är egentligen Biri Biri?

Biri Biri är en historisk spelare i Sevilla FC och denna vecka är han på plats och kommer att titta på matchen mot Malaga idag kl. 16:15. Han satt även med på läktaren under tisdagens match mot Maribor.







Biri Biri, som egentligen heter Alhaji Momodo Nije, föddes 1948 i Banjul, Gambia, och har under hela sitt liv dedikerat sig åt fotboll. Han började att spela i klubbar i sitt land men 1970 blev han värvad till en engelsk klubb. Dock varade det inte länge och han hann återvända till Gambia innan han skrev på ett nytt kontrakt år 1972 för danska klubben B 1901. Året därefter var det Sevilla som satte klorna i honom och han stannade i klubben under fyra säsonger. Åren efter Sevilla åkte Biri Biri tillbaka till Danmark och avslutade sin karriär i klubben Herfølge BK, för att sedan återvända till sitt land där han arbetat som idrottsminister och tränare för ett av Banjuls fotbollslag.



Och hur kommer det sig att denna spelare blev så pass legendarisk i Sevilla så att till och med supportrarna tog efter hans namn?

Biri Biri var ingen superstjärna. Han hade många upp och nedgångar som spelare och var aldrig en självklar anfallare. Men, han hade väldigt god fysik och hans spel var väldigt underhållande och tilltalande för supportrarna. Det gick aldrig att förutse vad han skulle göra, det var alltid ett nytt sätt att spela med honom på planen. Biri Biri var dessutom den första afrikanska spelare som spelar i Sevilla och han kallades för ”den svarta pärlan”.



Biri Biri har även blivit känd på grund av vad som hände under hans andra säsong i klubben. Sevilla FC spelade sitt tredje år i andra division och klubben hade en mindre kris. Säsongen 1974-1975 gick klubben äntligen upp i första division och ekonomin vände. Biri Biri gjorde 14 mål under denna säsong och var en av nyckelspelarna i Sevilla.



En stor hyllning är att vänta under dagens match. Vi fick en del försmak i tisdags, men idag kommer det alltså vara ett ännu större event.



Se hur Biri Biri hyllades i tisdags.



Detta är Biris Nortes hyllningssång till Biri Biri: (som även hörs i videon ovan)

Con el Biri Biri Biri

Hay una peña en sevilla, que no deja de animaaaaarr, hay una peña en Sevilla, que no deja de animaaaaaarr es la peña biri biri, que alegrá er Sánchez Pizjuán, es la peña biri biri, que alegraaaá er Sánchez Pizjuán.

Con el biri biri biri, con el biri biri va con el biri biri biri, con el biri biri vaaaaa

Las palmas y los tambores ya no dejan de sonar las palmas y los tambores ya no dejan de sonar

Es la peña biri-biri que alegrraáa er Sánchez Pizjuán es la peña biri biri que alegrá er Sánchez Pizjuán.