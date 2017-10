Viktiga poäng hemma mot Leganes

Sevilla tog tre välförtjänta poäng hemma mot Leganes.

En väldigt seg och händelsefattig första kvart möts kvällens publik utav men strax efter att publiken kört sin sedvanliga Antonio Puerta -hyllning efter 16 spelminuter tar Sevilla ledningen genom Wissam Ben Yedder . Pablo Sarabia tar emot bollen i centralt läge på offensiv planhalva och lirkar sedan vidare bollen till Ben Yedder som tagit en vass djupledslöpning förbi båda Leganes mittbackar. Fransmannen gör ingen besviken när han håller i bollen, avvaktar och lyfter sedan in 1-0-målet i nätmaskorna. Målet innebär att Ivan Cuellars nolla är spräckt efter att inte ha släppt in ett mål på över 500 spelade minuter!Med några minuter kvar till halvtidsvilan tvingas Joaquin Correa linka av planen i tårar. Argentinaren skadade när han skulle ta emot en boll, utan kontakt från någon Leganesspelare. Vad skadan innebär för Correa återstår att se, men han såg bedrövad ut när han klev av planen.Ledningen står sig till halvtidsvilan, men redan två minuter in i den andra halvleken får Leganes straff. Detta i samband med att Leganas slår ett inlägg mot den bortre stolpen. Corchia är några steg efter Szymanowski som går upp för att nicka bollen. Argentinaren får en touch i ryggen av Corchia och faller tungt till marken. Rent spontant kändes det som en solklar straff, men efter att ha sett repriserna är känslan annorlunda. Corchia rör knappt Szymanowski som tappar balansen och faller. Väldigt svårbedömt, men oavsett är det en otroligt billig straff.Szymanowski tar själv hand om straffen och sätter kvitteringsmålet till 1-1 bakom David Soria som var chanslös.Sevilla svarar snabbt genom Pablo Sarabia som på egen hand ordnar 2-1 till Sevilla. Leganes slarvade bort bollen på egen planhalva och Sarabia snappade upp bollen innan han drev på framåt. Lagom vid halvmånen skickar han iväg en missil och prickar Cuellars högra kryss. Riktigt vasst avslut och Sarabia visar ännu en gång varför han borde vara given i startelvan.Chansskapandet från Sevillas sida fortsätter och inbytte Nolito var väldigt nära att utöka ledningen, ännu en gång till följd av slarv från Leganesförsvaret. Ett instick i straffområdet från Krohn-Dehli landar vid fötterna på Leganesförsvaret. Bollen vinns tillbaka i offensivt straffområde och hamnar vid fötterna på Nolito. Yttermittfältaren lyfter bollen över Ivan Cuellar och träffar ribban.Det offensiva spelet fortsätter från Sevillas sida och återigen är det en inhoppare som får chansen. Ever Banegea byttes in mot Krohn-Dehli och spelade så gott som fri. Innermittfältare verkar inte riktigt veta vart han ska göra av bollen då Ben Yedder kommer framstörtande i straffområdet. Banega försöker hitta Ben Yedder istället för att skjuta själv. Passningen blockas och Banega begraver ansiktet i sina handflator.Skott: 10-4Skott på mål: 5-1Bollinnehav: 56-44%Hörnor: 5-6Sevilla: Soria; Corchia (Navas 78’), Kjaer, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Pizarro; Correa (Nolito 42’), Krohn-Dehli (Banega 63’), Sarabia; Ben YedderLeganes: Cuellar; Zaldua, Dos Santos, Siovas, Raul Garcia; Eraso, Ruben Perez (Brasanac 59’); Amrabat (El Zhar 46’), Gabriel (Naranjo 81’), Szymanowski; BeauvueGula kort: Ruben Perez 30’, Gabriel 67’, Naranjo 84’Mål:1-0: Ben Yedder 20’1-1: Szymanowski 48’2-1: Sarabia 54’