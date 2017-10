Inför Real Sociedad-Real Betis

Efter en strålande inledning med fyra raka segrar i liga och Europa har nu La Real fyra raka förluster. Studsar man tillbaka på vinnarspåret under söndagen hemma på Anoeta?





Det senaste i La Real lägret är att Januzaj har skadat knät och blir borta på obestämd tid. Det ser inte bra ut för tillfället har det sagt men vi får se om mer info kommer inom de närmaste dagarna. Vår mittback fortsätter att leverera framåt. Diego Reyes gör nickmål stup i kvarten och gjorde ett nytt i veckan när man förlorade mot



Truppen till matchen:

Rulli, Toño, Odriozola, Aritz, Raul Navas, Llorente, De La Bella, Rodrigues, X. Prieto, Zubeldia, Illara, Zurutuza, Canales, Carlos V, Juanmi, Bautista, Willian J, Oyarzabal.



Ej med i truppen:

C. Martinez (skadad), I. Martinez (skadad), R. Pardo (petad), Guridi (petad), Januzaj (skadad), Agirretxe (skadad)



Real Sociedad - Real Betis

Anoeta

12.00

Viasat sport



2017-10-01 11:03:48

