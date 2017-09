2017-09-24 20:45

Sociedad - Valencia

2-3



Blytung bortaseger för Valencia

Marcelino kom med ett par överraskningar i startelvan till bortamatchen mot Real Sociedad. Nacho Vidal, Guedes och Domenech i målet fick göra sina första matcher från start i årets La liga och därmed fick vi även den sjätte nykomponerade startelvan för säsongen.

Det var en frejdig första halvlek med gott om chanser åt båda hållen och Valencia visade prov på fina kombinationer i anfallsspelet som borde ha resulterat i fler farliga chanser än det blev. Det dröjde dock inte längre än till den 26:e minuten innan 0-1 kom. Laget pressade Sociedads försvar till ett misstag och Guedes kunde sno åt sig bollen. Fri med målvakten viker han av åt vänster och kommer något långt ut innan han avlossar ett skott mot mål som blir till ett perfekt inlägg till en framrusande Rodrigo. 1 meter från mållinjen gör Rodrigo inga misstag när han sätter sitt tredje mål för säsongen.



Sociedad tar direkt över taktpinnen och har en bra chans att kvittera redan minuten senare. Efter en slarvig hemåt passning av Gaya så kommer Willian ren men hans skott räddas av Domenech. 3 minuter senare är dock 1-1 ett faktum efter att Elustondo "nickat" in en hörna med axeln. Halvlekens sista minuter kunde gott ha bjudit på 2 mål till då Valencia först sätter ihop ett fint anfall som avslutas med att Rodrigo spelar fram Guedes på vänsterkanten men denne avslutar svagt. Sociedad avslutar halvleken med en farlig frispark där Domenech får sträcka ut rejält för att freda sitt mål.



Andra halvlek börjar med att Sociedad byter ut Juanmi mot Januzaj och det frejdiga spelet fortsätter med ett par farligheter åt båda hållen. I minut 54 sätter Valencia upp ett fantastisk anfall där bollen via Zaza och Parejo når Carlos Soler som fint sticker in bollen till en framrusande Nacho Vidal. Fri med målvakten chippar han iskallt in bollen till 1-2 över målvakten. Efter målet släpper Valencia återigen taktpinnen till Sociedad som i anfall efter anfall maler på och 4 minuter senare prickskjuter Oyarzabal in 2-2 i Domenech bortre hörn. Innan målet försöker Valencia flera gånger få undan bollen men rensningarna och passningarna är för svaga och Nacho Vidal kan inte vara helt nöjd med sin insats på högerkanten i det läget.



I 68:e minuten drar Zubeldia på sig sitt andra gula kort efter att han försökt cykelsparka in Gayas ansikte in i mål. Valencia tar därefter över matchen och gör ett trippelbyte i jakten på seger. Lato, Santi Mina och Andreas Perreira in. Gaya, Rodrigo och Soler ut. Pressen fortsätter fram till att Kondogbia får sitt andra gula kort i minut 79 och därmed blir utvisad. Valenciamittfältaren får en slarvig pass i ett pressat läge av Parejo som han slänger sig efter och passar bakåt till Vidal. I situationen träffar han Januzajs smalben med dobbarna och Belgaren vet precis hur han skall agera för att få Kondogbia utvisad.



Valencia var dock inte klara med målproduktionen. Gabriel skickar i 85:e minuten iväg en perfekt pass i djupled mot Guedes som rycker sig fri och är i stort sett ren med målvakten. Han väljer dock att vinkla in en fullständigt brilliant passning till Simone Zaza som slår in bollen i öppet mål och glädjen vet inga gränser. Tränare Marcelino firar så hårt att han drar baksida lår och får linka runt skadad resten av matchen. I Slutet av matchen hotar Sociedad med ett par farliga skott men lyckas inte få till sin tredje kvittering. Valencia tar därmed en blytung bortaseger och fortsätter hänga på toplagen.



Att Guedes är matchens bästa spelare råder det nog inga tvivel om. Med ett konstant hot från sin vänsterkant visar han att Marcelino gjorde rätt som gav honom chansen från start. På andra sidan betygsskalan hamnar Kondogbia som var slarvig matchen igenom och i andra halvlek kändes det som en tidsfråga innan han skulle bli utvisad.

Sociedad-Valencia Geronimo Rulli

Alvaro Odriozola

Aritz Elustondo

Igor Zubeldia Elorza

Kevin Rodrigues

Xabi Prieto

Illarramendi

David Zurutuza

Juanmi

Willian Jose

Mikel Oyarzabal



Avbytare

Imanol Agirretxe

Jon Bautista

Sergio Canales

Alberto De La Bella

Adnan Januzaj

Ruben Pardo

Tono Ramirez

Jaume Domenech

Nacho Vidal

Ezequiel Garay

Gabriel Paulista

Gaya

Carlos Soler

Dani Parejo

Geoffrey Kondogbia

Goncalo Guedes

Simone Zaza

Rodrigo Moreno



Avbytare

Toni Lato

Nemanja Maksimovic

Santi Mina

Martin Montoya

Jeison Murillo

Neto

Andreas Pereira



0 KOMMENTARER 210 VISNINGAR 0 KOMMENTARER210 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

markus_26_@hotmail.com

2017-09-24 22:52:00

ANNONS:

Fler artiklar om Valencia

Valencia

2017-09-24 22:52:00

Valencia

2017-09-23 14:20:00

Valencia

2017-09-23 11:11:26

Valencia

2017-09-22 22:00:00

Valencia

2017-09-22 09:19:00

Valencia

2017-09-18 22:46:25

Valencia

2017-09-17 23:57:00

Valencia

2017-09-16 19:04:00

Valencia

2017-09-15 22:43:00

Valencia

2017-09-08 19:00:00

ANNONS:

Marcelino kom med ett par överraskningar i startelvan till bortamatchen mot Real Sociedad. Nacho Vidal, Guedes och Domenech i målet fick göra sina första matcher från start i årets La liga och därmed fick vi även den sjätte nykomponerade startelvan för säsongen.Frågan är hur länge ungdomstalangen Ferhat Cogalan stannar i Valencias akademi nu när fler och fler storklubbar ställer in siktet på hans signatur.Efter 5-0 och la manita mot Malaga senast så åker nu Valencia till Baskien för att ta sig an Real Sociedad på svårspelade Anoeta. Fortsätter Marcelinos mannar att imponera och hakar på vidare i toppen eller får vi ett första bakslag?Mestalla har återfått sin elektriska stämning, fansen har börjat drömma igen, vardagarna handlar inte längre om ett enda långt lidande mellan helgens besvikelser. Vägen tillbaka är lång men redan nu har Valencia CF rest sig och återtagit sin heder.Det är en stor glädje att äntligen få annonsera att det nu finns en Valenciapodd att lyssna på. Vi hoppas att ni precis som oss känt att det saknas något i den enorma podd-djungeln och att vår lilla skapelse nu kan få ta den plats en podd om Valencia CF förtjänar.Valencia tar på tisdagskvällen emot ett krisande Malaga på Estadio Mestalla som inlett säsongen med 4 raka förluster och ser ut att gå en tuff säsong till mötes.I lördagens derby borta mot Levante fick Zaza oväntat börja på bänken, något som Italienaren till synes inte alls tyckte om. Har Marcelino och Valencia ett gryende problem i sina händer?Årets första derby i Valencia slutar oavgjort i en match där Valencia var något närmare segern men där inget av lagen bjöd på något skönspel.Omgång 4 i La liga bjuder på ett Valenciaderby med 2 lag som båda inlett sina säsonger med en vinst och två kryss. Båda har dessutom lyckats med bedriften att kryssa borta mot regerande mästarna Real Madrid.Två lag som aspirerar på toppen drabbar imorgon samman på Mestalla när Los Che tar emot Los Colchoneros i en match som historiskt sett brukar kunna bli heta möten.