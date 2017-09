Matchen i matchen: Marcelino vs Simeone

Imorgon tar Valencia emot Atletico Madrid inför ett förväntat fullsatt och kokande Mestalla. Det är även två tränare som på många sätt är väldigt lika i sitt tänk som drabbar samman. Här kommer en genomgång av likheterna mellan Marcelino och Simeone.



Klassiskt 4-4-2

Minimera ytor och total ordning

Prio ett är att inte släppa in mål

Fysisk toppform

Starka assisterande tränare med stor förtroende

En av yttrarna är oftast en innermittfältare i grunden

Löpstarka ytterbackar

Man är tydliga ledare för fansen

Känslomässigt väldigt engagerad

Man vill äga sin lagbyggen

drabbningarna mellan Valencia och Atletico. Ofta kan vi uppleva derbyliknande känslor såväl inför, under som runtomkring matcherna och morgondagens drabbning lär inte bli något undantag där. Valencia har inlett säsongen väldigt bra med seger i premiären mot Las Palmas och ett kryss med mersmak mot Real Madrid på Bernabeu i andra omgången. Marcelinos Valencia har tidigt satt sig i respekt och visat att man blir att räkna med den här säsongen efter två mediokra år. Atletico Madrid under Diego Simeone är en saga för sig som jag tror att alla har koll på vid det här laget. Vad argentinaren har gjort under sina år i Atletico är i mina ögon oerhört imponerande där man säsong efter säsong hotar såväl Real Madrid och Barcelona om ligatiteln som storlagen ute i Europa i Champions League – med begränsade resurser. Som valencianista har man de senaste åren slängt många avundsjuka blickar mot los Colchoneros som tagit över Valencias position som det tredje ”storlaget” i Spanien och som reelt hot mot Real Madrid och Barca.Simeones intåg i klubben hoppas nu Valencia på liknande effekt av Marcelinos ankomst i Valencia – och det finns faktiskt flera punkter där de båda tränarna är väldigt lika. En av de avgörande matchen-i-matchen-duellerna kommer imorgon stå mellan Marcelino och Simeone så här kommer en snabb genomgång av dess likheter:Varken Simeone eller Marcelino har hakat på de mer moderna trenderna med trebackslinjer, eller enbart en forward – utan träget arbetat vidare med ett mer klassiskt 4-4-2 med tydliga linjer och struktur. Tydlighet och kontinutitet har varit ett vinnande koncept här.Med närmast militärisk princip och ledarskap förordnar såväl Marcelino som Simeone struktur och ordning i sina lag. Unai Emery har bland annat sagt att det finns inga andra tränare som minskar de farliga ytorna för motståndarna mer än Simeones och Marcelinos lag gör. Hårt arbetande kollektiv är nyckeln här och att arbeta i block och hela tiden ligga rätt i position.Det är ingen hemlighet att filosofin för de båda herrarna är att ”släpper du inte in något mål så vinner du oftast en fotbollsmatch”. Prio ett, två och tre är ett starkt kollektivt försvarsspel och reducera antalet insläppta mål. Kan låta enkelt men krävs ofta stenhård disciplin och arbete för att lyckas här. Marcelino satte det som hans allra största utmaning i VCF att minska radikalt antalet insläppta mål jämfört med förra säsongen och Cholo Simeone har gjort Atletico till en väldigt målsnål maskin som oftast bara behöver göra ett eller två mål framåt för att säkra segern.En av de mest vitala delarna när det gäller förberedelse och kanske även det som Simeone och Marcelino anser vara det enklast att själva påverka – är den fysiska statusen på truppen. Här finns inga ursäkter eller mellanvägarna, det är också därför man i både VCF och ATM idag förfogar över två av de mest välmeriterade fystränaren i fotbollsvärlden. Att vara i fysiskt maximalt bra form, återhämtning och kostscheman är en självklarhet i Marcelinos och Simeones lag.Varken Simeone eller Marcelino är diktatorer utan snarare tvärtom har man tagit en starka assisterande tränare som han hyser stort förtroende för och bollar allting tillsammans med. Att inse att man inte kan göra allting på bästa sätt helt ensam, såväl gällande assisterande som fystränare är talande för Marcelino och Simeone.Såväl Marcelino som Simeone har uttryckligen sagt att man föredrar ”volantes” före ”extremos” när det gäller yttermittfältarna. Båda två är ganska övertygad om att många matcher avgörs på mittens rike och att vinna mittfältskampen är därför en viktig nyckel där man gynnas av att ha yttrar som kan hjälpa till över hela fältet och inte enbart vara en ”kantspringare”. Tydligast exempel på detta är Soler i Valencia och Koke i Atletico.Att spela ytterback i Marcelinos eller Simeones system innebär att du behöver vara extremt löpstark och oftast är det lagets kanske löpstarkaste spelare som återfinns på ytterbacksplatserna. Du ska orka springa upp och ner längs kanten i 90 minuter och ständigt vara ett alternativ och hot i det offensiva spelet, utan att det får gå ut över det defensiva arbetet. Det ligger såklart även i sakens natur från punkt 6 att när en yttermittfältare gärna går inåt i planen öppnas kanten upp för ytterbacken.Såväl asturianen Marcelino som argentinaren Simeone har en speciell empati hos fansen. Nu går det inte att likställa Simeones närmast gudaliknande popularitet omkrin Vicente Calderon (vägrar säga Wanda Stadion ännu) med Marcelinos status på Mestalla av rent tidsmässiga skäl. Men Marcelino har verkligen tagit facklan och går nu i första ledet i den här revolutionen i Valencia och valencianistas har törstat efter en tydlig ledare att följa som kan få ordning på det här laget.Det är en konst i sig att följa Simeone eller Marcelino under en match från sidlinjen. Det är oavbrutet engagemang och man får ständigt tillsägelse från fjärdedomaren att hålla sig innanför det tekniska området. Man ger instruktioner till spelarna, ger beröm, firar mål, blir upprörda över missade målchanser eller felaktiga domslut. Känslomässigt kan ingen påstå att Marcelino eller Simeone inte är engagerad, vilket ibland även kan gå över gränsen och man blir uppskickade på läktaren.Att Marcelino varit en tongivande pjäs i sommarens transfercirkus i Valencia och närmast trupprensning råder det inga tvivel om. Det är två tränare som vill ha stort inflytande när det gäller in- och utgångar i trupperna för att kunna bygga sin lag med karaktärer som passar in i dessa trupper.för första gången som Valenciatränare versus Atleticotränare. Det blir en intressant match-i-matchen i att följa!