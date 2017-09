Oavgjort i Valenciaderbyt

Årets första derby i Valencia slutar oavgjort i en match där Valencia var något närmare segern men där inget av lagen bjöd på något skönspel.

Första halvlek började något sömningt och bjöd egentligen inte på mycket alls under första halvtimmen. Valencia jobbade intensivt i sin defensiva press och gick direkt på långbollar efter bollerövring. Levante anföll allt som oftast på Valencias högerkant där Montoya och Soler huserade.



Efter 28 minuter exploderade derbyt i en kavalkad av mål och målchanser som inleds med att Carlos Soler bryter in från sin högerkant men avslutar tamt mitt framför målet. 3 minuter senare slår Murillo en lång frispark från egen planhalva till Rodrigo som tar emot och spelar ut den till Andreas Perreira på vänsterkanten. Andreas måttar sedan ett inlägg mot Rodrigo som kliniskt nickar in bollen. Samtidigt som Rodrigo skall hyllas för målet så kan man undra vad Levantes backar tänkte. Några minuter senare borde Carlos Soler ha utökat ledningen när han helt fri framför mål tyvärr fick se sin nick räddas av Levantes målvakt.

Istället kommer en kvittering till 1-1 från Bardhi som behärskat vinner en närkamp mot Carlos Soler och placerar in bollen bakom en helt chanslös Neto. Dessutom kunde Levante till och med gjort ett mål till innan paus då Neto onödigt bjuder Jason på en retur som denne placerar över ribban i kamp med en utrusande Neto.



Andra halvlek inleds med att Parejo spelar fram Rodrigo med en fin långboll men fri med målvakten lobbar Rodrigo bollen över ribban. Efter det går matchen lite i lås där Valencia känns något mer intresserade av att försöka få med sig vinsten hem medans Levante inte alls kommer till. Marcelino försöker ruska om matchbilden genom att sätta in Guedes i 60:e minuten och Zaza i 72:a minuten istället för Andreas och Santi Mina men det ger inte resultat. Tiden rinner iväg och båda lagens förlustfria inledning förlängs till åtminstone fyra omgångar.



Bäst i Valencia var kapten Dani Parejo som går från klarhet till klarhet denna säsong. Vårdat spel med boll och fina passningar genom hela matchen. Utöver Parejo så sköter sig Carlos Soler stundtals bra på kanterna. Backlinjen är bra utom Montoya på högerbacken som gör en riktigt dålig insats. Samma får gälla Santi Mina som inte alls kommer till i anfallet, ett anfall som är i stort behov av individuella prestationer och lite kreativitet.

Nu får Valencia vila och träna i 3 dagar och sedan väntar en viktig hemmamatch mot Malaga på tisdag kväll.'



Amunt!

