Storklubbarna jagar Valenciatalang

Frågan är hur länge ungdomstalangen Ferhat Cogalan stannar i Valencias akademi nu när fler och fler storklubbar ställer in siktet på hans signatur.

Det kommer fler och fler rapporter om att Europas storklubbar trappat upp striden om Valencias Ferhat Cogalans signatur. Det 15-åriga underbarnet har nu enligt uppgifter i media klubbar som Manchester United, Arsenal, Galatasaray, Tottenham, Bayern Munchen, Juventus, Real Madrid och AC Milan efter sig. Redan förra sommaren var Ferhat och hans pappa Sedat Cogalan på Manchester Uniteds träningsanläggning Carrington för att lyssna på kontraktsförslag. Men Valencia har skrivit ett långt kontrakt med guldklimpen och prislappen på runt 13M euro ansågs då vara för hög. Uniteds intresse väcktes så klart efter att Phil Neville rapporterat ”hem” till United om att Valencia hade en talang i sina ungdomsled som fullkomligen öste in poäng.



Ferhat Cogalan är född i norra Frankrike med Turkiska föräldrar och kom till Valencia redan som 12-åring efter att klubben vunnit dragkampen mot PSG, Barcelona, OM och AS Monaco. Den offensiva mittfältaren har dominerat mängder av internationella ungdomsturneringar och spelar regelbundet i Turkiska U-landslaget. Han tillhör idag Valencias ungdomsakademi (Cadete A) där han förra året signerade ett 5-årskontrakt som sträcker sig till 2021 med en utköpsklausul i flermiljonsklassen (13M euro?). Utköpsklausulen kan dock först komma på tal när spelaren fyllt 16-år, och därmed får skriva ett professionellt kontrakt, vilket sker om 2 månader i november.



Med ett långt kontrakt har pappa Sedat sagt att de inte har någon brådska, Valencias akademi är en bra plats för spelaren att utvecklas på. Frågan är bara om klubben och föräldrarna kan stå emot om de europeiska toppklubbarna öppnar sina gigantiska plånböcker i november.



Källor: Superdeporte, Plaza deportiva, Metro, Mirror, The Sun, Daily mail och Manchester evening news.

markus_26_@hotmail.com

2017-09-23 14:20:00

Efter 5-0 och la manita mot Malaga senast så åker nu Valencia till Baskien för att ta sig an Real Sociedad på svårspelade Anoeta. Fortsätter Marcelinos mannar att imponera och hakar på vidare i toppen eller får vi ett första bakslag?Mestalla har återfått sin elektriska stämning, fansen har börjat drömma igen, vardagarna handlar inte längre om ett enda långt lidande mellan helgens besvikelser. Vägen tillbaka är lång men redan nu har Valencia CF rest sig och återtagit sin heder.Det är en stor glädje att äntligen få annonsera att det nu finns en Valenciapodd att lyssna på. Vi hoppas att ni precis som oss känt att det saknas något i den enorma podd-djungeln och att vår lilla skapelse nu kan få ta den plats en podd om Valencia CF förtjänar.Valencia tar på tisdagskvällen emot ett krisande Malaga på Estadio Mestalla som inlett säsongen med 4 raka förluster och ser ut att gå en tuff säsong till mötes.I lördagens derby borta mot Levante fick Zaza oväntat börja på bänken, något som Italienaren till synes inte alls tyckte om. Har Marcelino och Valencia ett gryende problem i sina händer?Årets första derby i Valencia slutar oavgjort i en match där Valencia var något närmare segern men där inget av lagen bjöd på något skönspel.Omgång 4 i La liga bjuder på ett Valenciaderby med 2 lag som båda inlett sina säsonger med en vinst och två kryss. Båda har dessutom lyckats med bedriften att kryssa borta mot regerande mästarna Real Madrid.Två lag som aspirerar på toppen drabbar imorgon samman på Mestalla när Los Che tar emot Los Colchoneros i en match som historiskt sett brukar kunna bli heta möten.Imorgon eftermiddag stundar ett hett möte på Mestalla när ett pånyttfött Valencia tar emot Atletico Madrid i en toppmatch. Marcelino Garcia Toral höll idag presskonferens inför matchen.