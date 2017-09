Valencia möter Real Zaragoza i Copa del Rey

Idag lottades Copa del Reys fjärde omgång (16-dels final) på Spanska fotbolls förbundets huvudkontor i Madrid. Valencia lottades mot Segunda klubben Real Zaragoza där första omgången spelas 25:e Oktober och returen 29:e November. Om inga förändringar görs så börjar Valencia borta.



Real Zaragoza har börjat årets säsong svagt då man endast skrapat ihop 5 poäng på 6 omgångar och målskyttet har inte riktigt kommit igång. Man parkerar på 18:e plats i ligan men säsongen har å andra sidan precis börjat. I Copa del Reys tidigare omgångar har man städat av Granade (3-0) och Lugo (1-0), båda segrarna har kommit hemma på Romareda.



Alla lottade matcher nedan:



Girona FC vs Levante UD

Eibar vs RC Celta de Vigo

RC Deportivo de La Coruña vs UD Las Palmas

Getafe CF vs Deportivo Alavés

CD Tenerife vs RCD Espanyol de Barcelona

CF - Real Betis Balompié

Real Valladolid CF vs CD Leganés

CD Numancia de Soria vs Málaga CF

Real Zaragoza vs Valencia CF

SD Ponferradina vs Villarreal CF

Lleida CF vs Real Sociedad de Fútbol.

Formentera vs Athletic

CF Fuenlabrada CF vs Real Madrid

Real Murcia CF vs FC Barcelona

Elche CF vs Club Atlético de Madrid

Cartagena vs Sevilla FC



