Valencia tog sjätte raka segern

Fansen krävde seger och seger blev det men det satt längre in än vad många trodde. Alavés är svåra att göra mål på och Valencia fick kämpa hårt för att till slut få ta med sig 3 poäng hem.

Matchen inleddes något avvaktande och det var faktiskt Alavés som stod för ett par halvchanser till en början. Efter en kvart kommer den första farliga chansen när Gabriel drar på sig en frispark och ett gult kort några meter utanför straffområdet. Frisparken skruvas mot den högra stolpe men Neto sträcker ut och räddar.



Efter en dryg halvtimme stövlar Simone Zaza som vanligt rakt in i målprotokollet. En slarvig Alavésrensning hamnar hos Pereira som finurligt hittar Zaza i boxen. Med en försvarare tätt inpå ser det svårt ut för honom att få till en målchans men bollen sitter hux flux i nättaket. Zaza tog bara ett steg i sidled och när man har det där lilla flytet så touchar bollarna försvarares ben innan den går i mål. Mest anmärkningsvärt i övrigt var Montoyas direkt svaga insats på högerbacken. Alavés breddaren Pedraza lekte med Valenciabacken hela första halvlek och det kunde lätt ha renderat i farligare chanser än vad det gjorde.



Andra halvlek inleds med att Munir kommer i ett fritt läge men Gabriel glidtacklar och avvärjer. Den följande hörnan slås mot bortre stolpen och där står Alexis helt fri och nickar in 1-1 helt otagbart för Neto. Efter det har Alavés hand om taktpinnen i 20 minuter med publiken i ryggen och det är faktiskt just Munir El Haddadi som står för det mesta framåt. En hemmaledning hänger i luften när Valencia har förtvivlat svårt att få igång nåt spel och misstagen avlöser varandra.



Därför var det riktigt skönt när hjälp anlände i form av en Alavésback. På ett inlägg från höger lyckas Rodrigo få på en nick som träffar en utsträckt arm på Alavés backen Ely och domaren blåser straff. Lagkapten Rodrigo tar själv straffen som han iskallt rullar in till höger när målvakten slängt sig åt vänster och kliver därmed upp på 6 gjorda mål i år. Valencia bevakar sedan ledningen matchen ut och kan kvittera ut 3 nya poäng.



Valencia går nu upp på 24 poäng efter 6:e raka segern och fortsätter jaga ledande Barcelona som möter Athletic club de Bilbao borta senare på lördag kväll.

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR MARKUS TIMONEN

markus_26_@hotmail.com

2017-10-28 15:37:30

