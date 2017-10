2017-10-15 20:45

Real Betis - Valencia

3-6



Valencia vann en galen match

Valencia åkte till Sevilla för att ta tre poäng mot Betis och därmed andraplatsen i ligan. Det såg ut att gå hur lätt som helst men denna match skulle till slut bjuda på spänning och ett par riktigt snygga mål. Det var nog inte många som trodde att det skulle bli 9 mål i matchen.

Tränare Marcelino ställde en ganska väntad startelva på planen. Kondogbia var tillbaks efter avstängningen senast medans Murillo och Nacho Vidal åter tog plats i backlinjen istället för Paulista och Montoya.



Neto

Vidal-Murillo-Garay-Gaya

Soler-Kondogbia-Parejo-Guedes

Zaza-Rodrigo



Real Betis med storpublik i ryggen och 3 gamla Valenciaspelare (Barragan, Guardado och Joaquin) på planen inleder matchen piggast. Laget äger mycket boll och Valencia har förtvivlat svårt att hålla bollen inom laget när man väl får låna den, men efter en kvart jämnar spelet ut sig något. Första farliga målchansen kommer inte förens Soler får på ett hårt skott efter en dryg halvtimme och det sätter igång en kavalkad av Valenciachanser. Först missar Rodrigo ett öppet läge och minuten senare sågar Valencia sig igenom Betis backlinje utan att få till nåt avslut på mål, bara en hörna. På den hörnan kliver Kondogbia majestätiskt upp och nickar in 0-1 i bortre hörnet. I 37:e minuten blir sedan Carlos Soler fälld i ett fritt läge och skulle ha haft en given straff men domaren friade. Straxt efter kommer Zaza fri på vänsterkanten utan att få iväg ett skott på mål. Halvleken avslutas med ett par heta Betischanser innan Guedes drar iväg en kanon rakt upp i krysset.



Det hela börjar med att Gaya måttar ett inlägg mot Carlos Soler som drar till en volley på mål. Målvakten räddar skottet och efter en dålig rensning av Betis backlinje hamnar bollen hos Guedes som lägger bollen till rätta och dundrar upp den i krysset. Betisspelarna stannar av något vid målet och vill ha en frispark för farligt spel på Zaza men domaren vill inte lyssna på det örat och Valencia går till pausvila med ledning 0-2.



Andra halvlek börjar likadant som den första med att Betis har mycket boll och hemmalaget får i minut 54 en straff av domaren som korrekt uppfattat en hands på Kondogbia. Straffen slås av Sergio Leon men denne missar när han väljer att slå straffen hårt mitt i. Neto slänger sig mot sin högra stolpe men hänger kvar med benen och kan rädda med smalbenet, 0-2 står sig.



Rodrigo Moreno kliver sedan något oväntat in i målprotokollet när han ohotad frår nicka in 0-3 på en hörna. Landslagsanfallaren hade fram till målet inte gjort någon bra match och blir sedemera utbytt någon minut senare mot Santi Mina. Och den unga anfallaren ville inte va sämre när han med en kvart kvar sprintar loss på vänsterkanten och sätter 0-4 via en försvarare. Där är matchen avgjord i praktiken.



Sedan faller (nästan) allt som ett korthus. I 79:e minuten bjuder Parejo ofattbart inhopparen Campbell på ett friläge, ren med Neto gör han inget misstag. Minuten senare rullar Sanabria in 2-4 efter att Nacho Vidal upphävt en offside och med 5 minuter kvar av ordinarie tid prickskjuter Tello in 3-4. Där och då såg det riktigt riktigt svettigt ut. Hade inte Zaza dundrat in 3-5 med 2 minuter kvar så hade det nog blivit svårt att hålla ut till seger då Betis ägde allt och tryckte på för en kvittering. Med matchens sista spark så sätter sedan Pereira punkt för en galen match med ett vackert skott i krysset.



När dammet har lagt sig så är 3 poäng det viktigaste och vinst mot Betis i form borta är en tung skalp. Men jag är övertygad om att Marcelino har en del att fundera på efter att ha sett en helt galen tillställning.





Real Betis – Valencia CF 3-6

Publik : 48 792

0-1 Kondogbia 35´

0-2 Guedes 45´

0-3 Rodrigo 64´

0-4 Santi Mina 74´

1-4 Campbell 79´

2-4 Sanabria 80´

3-4 Tello 84´

3-5 Zaza 88´

3-6 Pereira 93´

Real Betis-Valencia Antonio Adan

Antonio Barragan

Aissa Mandi

Zouhair Feddal

Riza Durmisi

Fabian Ruiz

Andres Guardado

Juan Jose Narvaez

Joaquin

Antonio Sanabria

Sergio Leon



Avbytare

Jordi Amat

Victor Camarasa

Joel Campbell

Daniel Gimenez

Francisco Guerrero

Rafa Navarro

Cristian Tello

Neto

Nacho Vidal

Ezequiel Garay

Jeison Murillo

Gaya

Carlos Soler

Dani Parejo

Geoffrey Kondogbia

Goncalo Guedes

Simone Zaza

Rodrigo Moreno



Avbytare

Jaume Domenech

Gabriel Paulista

Nacho Gil

Toni Lato

Santi Mina

Martin Montoya

Andreas Pereira



