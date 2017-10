En omtyckt man med sina troféer

Årets sensation: Jupp Heynckes gör återkomst

Ottmar Hitzfeld och Jupp Heynckes är två namn som får varje FC Bayern fan att dregla, dessa två namn är skrivna med versaler i FC Bayerns historierböcker, där den sistnämnde återigen är aktuell för tränarposten.

Ottmar Hitzfeld

Julian Nagelsmann

Jürgen Klopp

Thomas Tüchel

Jupp Heynckes



FC Bayern står utan tränare i inledningen av säsongen och läget började bli halvakut, ska man kunna rädda en säsong som denna? Då kommer blixten från klar himmel : Tyska medier började rulla ut nyheten över sina hemsidor att Jupp Heynckes gör en återkomst till klubben.Den 72-årige pensionären med en trippel i bagaget sedan säsongen 2013 har hållt en låg profil på senare dagar, någon enstaka bild med Jupp Heynckes iklädd i hawaiiskjorta och stråhatt har dykt upp på nöjessidorna på nätet men mer väsen än så har det inte varit kring trippelmästaren. Nu är han alltså aktuell för att leda FC Bayern säsongen ut, förhandlingar pågår och hans efterträdare lutar att bli Thomas Tüchel som bygger hus i närheten av München som kommer eventuellt vara redo att ta sig an tränarposten säsongen 2018/2019.



FC Bayernfans världen över väntar med spänning, nostalgin gör sig påmind, det kanske blir några troféer när denna säsongen summeras till våren trots allt. Efter regn kommer sol och det är så det ser ut i München just nu. Efter en stormig inledning på säsongen så står FC Bayern utan en tränare i dagsläget, Willy Sagnol fick coacha laget mot Hertha Berlin nu i helgen där man tappade en 2-0 ledning i första halvlek till 2-2 när domaren blåste av matchen. Ledningen insåg att denna gaffatejps-lösning på tränarbänken inte var hållbar i längden. Man slog upp den tjocka telefonboken på Säbener Straße och man började leta med ljus och lykta efter en tränare som kan fylla tomhålet efter Carlo Ancelotti. Många namn kom upp på tapeten bland annat:

2017-10-05 08:37:04

