2017-10-14 15:30

Bayern München - Freiburg



Herzlich Willkommen zurück Heynckes!

Återkomsten

Efter ett par tunga veckor och dåliga resultat siktar Bayern München nu på en nystart med den nygamla tränaren Jupp Heynckes.



Bayern München



Ingen har nog missat Bayern Münchens dåliga säsongstart, något som har resulterat i att tränaren Carlos Ancelotti fick sparken. In kommer den nygamla tränaren Jupp Heynckes (för fjärde gången i klubben som huvudtränare!!!).



Heynckes senaste vistelse i FCB slutade med den magiska trippeln (Liga-guld, Cup-guld & CL-vinst).



Inför matchen



På grund av landslagsuppehållet är det alltid svårt att veta statusen på spelarna, Jupp var dock väldigt positiv och sa att veckans träning gick bra och att spelarna verkar laddade inför helgens ligamatch.



I presskonferensen inför matchen sa Heynecks att det är väldigt viktigt att alla spelare höjer sig och inte lutar sig tillbaka på gamla meriter - något som han anser har funnits en tendens på.



Skadesituationen



Sedan tidigare är Juan Bernat och Manuel Neuer skadade. Arturo Vidal drog på sig en enkel muskelskada under landslagssamlingen och kommer därför inte medverka mot Freiburg.



SC Freiburg



Freiburg har inlett säsongen med en vinst, fyra kryss, två förluster och en målskillnad på 5:11. Säsongens första seger i ligan kom förra omgången när Freiburg vände ett 1:0 underläge till en 3:2 vinst hemma mot Nagelsmanns Hoffenheim.



För tillfället ligger Freiburg på en 15:e plats, lika många poäng som VFB Stuttgart, Mainz och Wolfsburg.



Inför matchen



”Självklart tittar hela Tyskland på Bayern efter Heynckes återkomst. Det är en speciell match. Vi kommer ge allt. Vi åker till München och har sikte inställt på att ta poäng!”, sa Freiburgs tränare Christian Streich i presskonferensen inför matchen.



Skadesituationen



Streich får klara sig utan den avstängda Yoric Ravet och skadade Manuel Gulde. Sedan är följande spelare osäkra inför matchen: Amir Abrash, Marc-Oliver Kempf, Jonas Meffert, Vincent Sierro och Georg Niedermeier.



Extra: Det senaste 13 hemmamatcherna vann Bayern München mot Freiburg (OBS: Bayern har aldrig förlorat en hemmamatch mot Freiburg).

Freiburg har inkasserat sin största förlust någonsin mot just Bayern - 7:0 2011 på hemmaplan.

När: Lördag den 14 oktober klockan 15:30

Var: Allianz Arena

