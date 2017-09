2017-09-22 20:30

Bayern München - Wolfsburg



Bara att fortsätta på samma spår

Die Wölfe kommer på besök

Bayern München



I tisdags vann Bayern mot Schalke med 3:0 på bortaplan. Matchens lirare och även omgångens spelare enligt Bundesliga.de var James Rodriguez. Nyförvärvet gjorde sin första match från start i Bundesliga och levererade direkt med ett mål och en assist.



Efter att domaren hade använt sig av VAR fick Bayern en straff i den 25:e minuten pga. att Naldo hade touchat bollen med armen i straffområdet. Robert Lewandowski förvaltade straffen på bästa möjliga sätt och 1:0 var ett faktum.



Kort därpå kunde James göra sitt första mål i Bundesliga och i den andra halvleken chippade den colombianska landslagsmannen bollen över Schalkes backlinje så att Arturo Vidal kunde placera in slutresultatet 3:0.



Inför matchen



”Vi är i ett bra tillstånd, men varje match är svår och Wolfsburg har en ny tränare och är motiverade.”, sa Carlos Ancelotti inför matchen.



Skadeläget



Arjen Robben är tillbaka efter att ha missat förra matchen mot Schalke, men istället måste Bayern klara sig utan Thiago. Han ska dock vara tillbaka i träningen på söndag.



Sedan tidigare är Juan Bernat, David Alaba och Manuel Neuer skadade. Den österrikiska vänsterbacken ska förhoppningsvis vara redo för spel nästa vecka när FCB tar sig an PSG i Champions League.



Wolfsburg



Efter att Wolfsburg förlorade mot nykomlingen VFB Stuttgart förra lördagen fick styrelsen nog och sparkade Andreas Jonker och assisterande tränaren Fredrik Ljungberg. In kom den före detta Mainz tränaren Martin Schmidt som direkt ställdes på prov när laget skulle ta sig an Werder Bremen i veckomatchen.



Lånet från Liverpool, Divock Origi, gav WOB en fin start på matchen när han gjorde sitt första mål för klubben i den 28:e minuten. Martin Schmidt skulle dock inte få nöjet att vinna sin första match som WOB-tränare för att Fin Bartels kvitterade i den 56:e matchminuten och därmed fastställde slutresultatet 1:1.



Just nu är Wolfsburg på en 13:e plats i ligan - en seger, två kryss, två förluster och en målskillnad på 3:6. Bayern München ligger på en 2:a plats - fyra segrar, en förlust, 12:3 i målskillnad och en poäng bakom serieledarna Dortmund.



Inför matchen



-” När matchen börjar har vi redan en poäng, därför måste vi kämpa.”, sa Martin Schmidt i presskonferensen inför matchen.



Skadeläget



John Anthony Brooks, Jeffrey Bruma och lagkaptenen Mario Gomez är skadade och missar matchen mot Bayern München.



Extra Wolfsburg har ingen vidare statistik i München - 20 matcher har slutat med 19 förluster. Endast en poäng och det var december 2001 (3:3 slutade matchen då).

Det senaste fyra matcherna lagen emellan har slutat med fyra segrar för FCB och en målskillnad på 14:0.

Var: Allianz Arena

När: Fredagen den 22 september 20:30

Domare: Christian Dingert Troliga startelvor:



FC Bayern München



Ulreich - Rafinha - Boateng - Hummels - Kimmich - Tolisso - Vidal - Rudy - Müller - James - Ribery - Lewandowski



Wolfsburg



Casteels - Gerhardt - Uduokhai - Knoche - Verhaegh - Malli - Arnold - Camacho - Ntep - Didavi - Origi

