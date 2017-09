Inför Bayern - Mainz

Bayern har börjat säsongen ytterst tveksamt, både på och utanför planen. På lördag kommer Die Nullfünfer på besök och Bayern fansen kräver både tre poäng samt en mer övertygande prestation än i de föregående fyra matcherna under säsongen.



Resultatsmässigt var Anderlecht matchen acceptabel. Att hålla nollan och att vinna med tre mål låter ju väldigt bra, men om man kollade på matchen så var problemen i Bayerns spel och i Bayern spelarnas attityd uppenbara. Lewandowski kommer inte att bjuda hem Robben på middag inom en snar framtid, och Riberys ilska efter att blivit utbyt tyder på att det finns problem mellan honom och Ancelotti. Med tanke på att Bayern var en man mer under 80 minuter av matchen, så var Bayerns prestation som lag uruselt. Spelmässigt saknades både kreativitet och dominans. Anderlecht var väldigt nära att kvittera i andra halvlek, vilket tyder på att försvaret behöver skärpa sig mot bättre motstånd.



Men säsongen är lång och det är bättre att börja dåligt och avsluta starkt än tvärtom. Hursomhelst så har spelet under försäsongen och början av säsongen sänt ut varningssignaler till Bayern fansen. Inför matchen mot Anderlecht så skapade Lewandowski rubriker då han kritiserade Bayerns agerande under transferperioden. Polacken menade att Bayern måste våga att spendera mer om man vill utmana de andra europeiska giganterna. Detta gjorde att Karl-Heinz Rummenigge röt till och nu kan man fråga sig om Lewandowskis har en framtid i Bayern.



Dessa interna konflikter kan såklart lösa sig och Bayern har smeknamnet FC Hollywood av en anledning, men det är viktigt att påpeka att allt inte är som det ska i klubben för tillfället. Mot Mainz tror jag att vi vinner komfortabelt, men tyvärr utan att imponera. Jag tror matchbilden kommer att likna de vi har sett mot Anderlecht och Leverkusen. Bayern kommer göra minst 2 mål men kommer att ha fortsatt svårt att skapa något kreativt framåt och fortsattafrågetecken runt försvarets stabilitet.





Mitt tips:



Bayern 2-0 Mainz



Mål av:



Lewandowski och Robben



Troliga startelvor:



Bayern: Neuer – Kimmich, Hummels, Martinez, Rafinha – Tolisso, Vidal – Robben, Thiago, Ribery - Lewandowski



Mainz: Adler - Balogun, Bell, Diallo - Donati, Brosinski - F. Frei, Latza - Öztunali, De Blasis - Muto



2017-09-15 12:29:08

