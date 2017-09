2017-09-12 20:45

Bayern München - Anderlecht



Dags att komma tillbaka snabbt från förlusten senast.

Inför Europapokal Gruppenspiel FC Bayern München - RSC Anderlecht

Då är det äntligen dags för lite riktig internationell fotboll igen där Bayern ska försöka nå hela vägen till finalen. Senast blev det stopp i kvarten mot Real Madrid, men äventyret idag börjar som bekant i gruppen och där står Anderlecht för motståndet.

FC Bayern München



Bayern kommer till matchen efter en tung förlust mot



Så spelet hackar, på flera nivåer. Hur är då skadeläget?



Skadeläget är fortfarande betungande för Bayern. Alaba är borta månaden ut, Bernat ännu längre och Boateng är läget fortfarande oklart för. James är åtminstone tillbaka, men det är svårt att säga hur bra och hur länge han kan spela.



Anderlecht



Anderlecht å sin sida har haft en knackig början på säsongen i ligan. Två raka förluster mot Charleroi och Sint-Truidense är inget som övertygar. Därefter en oavgjort mot Gent innan man lyckades slå Lokeren OV. Fördelen för Anderlecht är deras ungdomliga entusiasm och att de kan gå ut och spela utan press. Ingen förväntar sig att de ska ta poäng och det kan vara deras nyckel som de redan bevisat i Europa där de slagit lag de på förhand skulle förlorat mot.



Kuriosa



Lagen har mötts fyra gånger. Bayern har gått segrande ur striden tre gånger och Anderlecht en.



Troliga elvor:



Det ser överraskande ut som att Bayern ska växla från den ineffektiva 4 - 3 - 3 man använt sig av till en traditionell 4 - 2 - 3 - 1 uppställning.



FC Bayern München:



Neuer - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski



RSC Anderlecht:



Sels - Najar, Deschacht, Spajic, Obradovic - Trebel, Dendoncker - Bruno, Hanni, Onyekuru - Teodorczyk



Omgångens sång:



Die rot-weißen Fahnen wehen im Wind, als Zeichen dass wir immer bei dir sind. Immer nach Vorne und niemals Zurück, FC Bayern, du machst mich verrückt! Shalalalalalalalala!

Bayern kommer till matchen efter en tung förlust mot Hoffenheim där inte mycket stämde. Det märks alltför tydligt att Ancelotti inte har en plan för när spelet kör fast och vad som är värst är att hans första plan varken är tydlig eller bra. Mycket av tiki takan från Peps tid sitter kvar, men ledning och tränare har försökt göra avsteg från denna och i matchen mot Bremen såg spelet riktigt bra ut och det var mer i den andan Bayern spelade 2013. Därefter har det varit uppehåll och spelare har kommit tillbaka efter skada, vilket normalt är en bra sak. I Bayern har det dock inneburit problem. Thiago är en tiki taka spelare. Han är fostrad i den fotbollen sedan barnsben och det är den fotbollen han spelar. När han sätts på mitten med två spelare som Tolisso och Rudy som är spelare som är fostrade med ett rakt djupledsspel blir det problematiskt. Dessa är inte tillräckligt tekniskt begåvade för att hantera tiki taka och Thaigo är motsatsvis inte tillräckligt snabb med bollen för att fungera i djupled.Så spelet hackar, på flera nivåer. Hur är då skadeläget?Skadeläget är fortfarande betungande för Bayern. Alaba är borta månaden ut, Bernat ännu längre och Boateng är läget fortfarande oklart för. James är åtminstone tillbaka, men det är svårt att säga hur bra och hur länge han kan spela.Anderlecht å sin sida har haft en knackig början på säsongen i ligan. Två raka förluster mot Charleroi och Sint-Truidense är inget som övertygar. Därefter en oavgjort mot Gent innan man lyckades slå Lokeren OV. Fördelen för Anderlecht är deras ungdomliga entusiasm och att de kan gå ut och spela utan press. Ingen förväntar sig att de ska ta poäng och det kan vara deras nyckel som de redan bevisat i Europa där de slagit lag de på förhand skulle förlorat mot.Lagen har mötts fyra gånger. Bayern har gått segrande ur striden tre gånger och Anderlecht en.Det ser överraskande ut som att Bayern ska växla från den ineffektiva 4 - 3 - 3 man använt sig av till en traditionell 4 - 2 - 3 - 1 uppställning.Neuer - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso - Robben, Müller, Ribéry - LewandowskiSels - Najar, Deschacht, Spajic, Obradovic - Trebel, Dendoncker - Bruno, Hanni, Onyekuru - TeodorczykDie rot-weißen Fahnen wehen im Wind, als Zeichen dass wir immer bei dir sind. Immer nach Vorne und niemals Zurück, FC Bayern, du machst mich verrückt! Shalalalalalalalala!

0 KOMMENTARER 278 VISNINGAR 0 KOMMENTARER278 VISNINGAR RICKARD OLSEN

2017-09-12 17:48:46

ANNONS:

Fler artiklar om Bayern München

Bayern München

2017-09-12 17:48:46

Bayern München

2017-09-08 14:57:00

Bayern München

2017-08-25 17:40:00

Bayern München

2017-08-25 09:37:00

Bayern München

2017-08-24 14:20:00

Bayern München

2017-08-17 18:54:00

Bayern München

2017-08-06 16:26:00

Bayern München

2017-05-24 14:14:00

Bayern München

2017-05-19 16:49:52

Bayern München

2017-05-12 20:58:00

ANNONS:

Då är det äntligen dags för lite riktig internationell fotboll igen där Bayern ska försöka nå hela vägen till finalen. Senast blev det stopp i kvarten mot Real Madrid, men äventyret idag börjar som bekant i gruppen och där står Anderlecht för motståndet.Carlos Ancelotti tar sig an Julian Nagelsmann.Bayern åker på sin första bortamatch i ligan och Bremen står för motståndet.Nå, rubriken är lite dramatisk, inte skulle någon GPS ta bästa möjliga vägrutt till Kiev via Paris, Glasgow och sedan Anderlecht som en rekommendation från München. Så är dock fallet när FC Bayern lottades in i grupp B i Champions Leagues gruppspel 17/18.Igår spelades den sista omgången av Champions Leaguekvalet. Vinnarna ur kvalmötena fick en C.L-plats i gruppspelet. Den bästa klubblagsturneringen i världen.Nu är det äntligen dags igen - Rekordmeister öppnar BL-säsongen hemma mot Leverkusen.Denna artikel ger er en överblick över FC Bayern Münchens sommar 2017.FCB-redaktionen blickar tillbaka och summerar säsongen.Säsongens sista match är runt hörnet - dags att ta avsked.Bayern München tar sig an ett revanschsuget RB Leipzig.