Jakten har börjat

Fullspäckat schema väntar, tre matcher på åtta dagar - först ut Schalke 04.

Schalke 04



Domenico Todescos Schalke har inlett säsongen med tre segrar och en förlust. Förra omgången vann Schalke på bortaplan mot Werder Bremen efter ha vänt ett 1:0 underläge till en 1:2 seger. S04:s stora matchhjälte blev sommarens Confederation Cup-stjärna Leon Goretzka. Mittfältaren avgjorde matchen när han satte det avgörande målet i den 83:e matchminuten.



Det stora utropstecknet i Schalke-lägret är att fjolårets nyförvärv, Breel Embolo, gjorde sin efterlängtade comeback efter. Schweizaren drog på sig en allvarlig skada förra hösten och har inte kunnat spela i A-laget på 336 dagar.



För tillfället har Schalke lika många poäng som Bayern München (9P), men sämre målskillnad (7:3 respektive 9:3).



Inför matchen



Todesco var väldigt tydlig i presskonferensen inför matchen att hans lag måste få kontroll på Bayerns offensiva yttrar och våga spela fotboll.



Skadesituationen



Schalke har enbart Alessandro Schöpf på skadelistan.



FC Bayern München



Bayern kunde inkassera en stabil seger i helgens omgång mot Mainz 05. Thomas Müller öppnade målskyttet i den 11:e minuten och kort därpå gjorde holländaren, Arjen Robben, 2:0 (23:e minuten).



I den andra halvleken slog målkungen Robert Lewandowski till med två baljor. Därmed har Lewy gjort 82 mål på 100 FCB-matcher. Den polska landslagsanfallaren har sammanlagt gjort 155 mål i Bundesliga och är för tillfället den aktiva BL-spelaren som har gjort flest mål i ligan. Mario Gomez är på plats två med 154 gjorda mål.



Inför matchen



-” Vi spelade väldigt bra mot Mainz och poängen ger oss ännu mer självförtroende. Nu vill vi åstadkomma samma sak mot Schalke.”, sa Carlos Ancelotti i presskonferensen inför matchen.



Ancelotti var tydlig med att han kommer rotera laget nu när det är så tajt spelschema. Detta för att hålla spelarna motiverade och i form.



Skadesituationen



Ancelotti meddelade att Jérôme Boateng kommer vila och är därmed inte med i morgondagens match.



Sedan tidigare är Juan Bernat och David Alaba skadade. Det sägs att Alaba kommer vara redo för Champions League matchen mot PSG nästa vecka. Bernat får dock vänta tills nästa månad innan han är spelklar.



Mot Schalke kommer även Arjen Robben saknas pga. förkylning. Den stora negativa nyheten är att Manuel Neuer drog på sig en skada i måndagens träning och sägs ha brutit foten. Detta kan leda till ännu en operation (precis som han hade i våras) - mer information får vi imorgon, tisdag. Extra



Senast Bayern München förlorade i Gelsenkirchen var den 4 december 2010. Sedan dess har det blivit fem segrar, ett kryss och en målskillnad på 14:2 för FCB.



Var: Veltins Arena

När: Tisdag den 19 september 20:30



Troliga startelvor:



Schalke 04



Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - D. Caligiuri, Bentaleb, Oczipka - Goretzka - Harit, Konoplyanka - Burgstaller



Bayern München



Ulreich - Kimmich, Martinez, Hummels, Rafinha - Tolisso, Rudy - Müller, Thiago, Ribery - Lewandowski

