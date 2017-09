Sebastian Rudy är redo att möta sin gamla klubb.

Släkten är värst

Carlos Ancelotti tar sig an Julian Nagelsmann.

TSG Hoffenheim



Förra matchen



Hoffenheim har inlett årets säsong med en vinst (1:0 mot Werder Bremen) och ett kryss (2:2 mot Bayer Leverkusen).



Förra ligaomgången visade Hoffenheim på en stark lagmoral när laget kom tillbaka efter två underlägen mot Leverkusen. B04:s vänsterback Wendell öppnade målskyttet från elvameter efter 32 minuter. Andrej Kramaric kvitterade precis i början på den andra halvleken, men Karim Bellarabi sköt snabbt tillbaka Leverkusen i ledningen i den 49:e minuten.



Leverkusen var påväg mot säsongens första seger, men i den 70:e minuten klev Mark Uth fram och sköt in slutresultatet 2:2.



Inför matchen



- ” Om Bayern München verkligen når upp till sin fulla potential så är det väldigt svårt att stoppa dem, men vi har gjort det förut.”, sa Nagelsmann i presskonferensen inför matchen. (Förra säsongen vann Hoffenheim för första gången mot Bayern München (1:0).



Skadeläget



Julian Nagelsmann får klara sig utan skadade Adam Szalai och Serge Gnabry. Kaptenen Kevin Vogt och Benni Hübner är osäkra till spel.



FC Bayern München



Förra matchen



Det stod länge 0:0 mellan Werder Bremen och Bayern München i den förra BL-omgången, men slutligen slog FCB:s skyttekung, Robert Lewandowski, till med två snabba baljor - först med högern sedan med vänstern i den 72:a respektive 75:e matchminuten. Därmed gjorde den polska anfallsstjärnan sitt andra och tredje mål för säsongen och Bayern München har full pott efter två omgångar.



Inför matchen



- ” Förra året förlorade vi på Rhein-Neckar-Arena, men i år ska vi åka dit och prestera bättre. ” sa Carlos Ancelotti i presskonferensen inför matchen.



För både Sebastian Rudy och Niklas Süle blir detta en väldigt speciell match. Rudy gjorde sammanlagt 195 matcher för Hoffenheim och för mittbacken Süle blev det sammanlagt 117 matcher i TSG:s A-lag. - ” Det är underbart att matchen mot Hoffenheim redan är i början på säsongen. Ska bli roligt att återvända och spela mot mina gamla lagkamrater.”, sa Rudy i presskonferensen inför matchen. - ” Det är underbart att matchen mot Hoffenheim redan är i början på säsongen. Ska bli roligt att återvända och spela mot mina gamla lagkamrater.”, sa Rudy i presskonferensen inför matchen.

Skadeläget



Sedan tidigare är Juan Bernat långtidsskadad. David Alaba drog på sig en mindre skada och kommer missa helgens match och öppningsmatchen i Champions League mot Anderlecht nästa vecka.



Jérome Boateng är tillbaka i lagträningen, men helgens match är för nära inpå och därför kommer han inte vara med i omgångens matchtrupp.



Javi Martinez är tillbaka och redo för spel. Arturo Vidal och nyförvärvet James Rodriguez är osäkra till spel - detta pga. att Vidal och James först kom tillbaka till München i torsdagskväll efter landslagsuppehållet. Ancelotti sa att han kommer avgöra om mittfältarna får delta i helgens match efter fredagens träning. Om James får spela blir det hans tävlingsdebut i FC Bayern München.



Extra:



Båda lagen har en Europamatch den kommande veckan att tänka på. Bayern tar emot Anderlecht i Champions League och Hoffenheim tar emot Brage i Europa League.



När: Lördagen den 9 september klockan 18:30

Var: Rhein-Neckar-Arena

Domare: Daniel Siebert (Berlin)



Troliga startelvor:



TSG Hoffenheim



Baumann - Kaderábek - Bicakcic - (Hübner) - Zuber - Nordtveit - Amiri - Rupp - Kramaric - Uth - Wagner



FC Bayern München



Neuer - Rafinha - Hummels - Süle - Kimmich - Rudy - Tolisso - Thiago - Müller - Ribery - Lewandowski

