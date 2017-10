Inför SGE-BVB

Låt oss nu gå genom förutsättningar inför helgens match mot jobbiga och oförutsägbara Borussia.

Det var väl ingen bra helg för Borussia Dortmund . Inte heller har det varit en bra resterande vecka. 1-1 borta mot Apoel Nicosia och en kan bara gissa att spelarna inte direkt fick tid att njuta av Limassols stränder efter den letargiska insatsen. Frankfurt har istället vilat och tränat efter en fin vinst borta mot notoriskt hemmastarka Hannover Bosz har kritiserats och klappat ihop defensivt hemma mot Leipzig, blivit stängd från vinst i måstematch på Cypern och har, vad jag vet, inte fyllt år. Niko Kovac, den obrända, bojornas fiende, örnarnas fader, har fyllt år.Vill jag mena att Eintracht haft en bättre vecka? Ja. Vill jag även mena att Kovac har haft en bättre vecka än Bosz. Japp. Vill jag mena att Kovac är en bättre tränare än Bosz. "Well, Kovac knows the league", som Paul Merson hade sagt, men jag vill inte sitta och jämföra. Vi jämför alldeles för mycket.Det är en kamp mellan ett bortastarkt Dortmund och ett hemmatveksamt Frankfurt, men ett Frankfurt som alltid lyfter sig hemma mot stora lag, vilket förra säsongen fick mig att påstå att vi skulle kunna stå emot vilket lag som helt på hemmaplan bara vi vill det. Ett Frankfurt med massvis med skador, likväl med en del som är påväg tillbaka. Dortmund har ännu fler skador på nyckelspelare och några avstängda. En skadeskjuten backlinje mot formstarka Haller-Rebic-Boateng och det finns hopp om mål där.Frankfurt är makalöst hemmastarka mot Borussia Dortmund. Enda laget vi slagit fler gånger på hemmaplan är Schalke (24 gånger). Vi har slagit Borussia 23 gånger på hemmaplanen. Vi har dessutom vunnit våra tre senaste hemmamatcher mot Borussia från Dortmund och har bara förlorat en av de sju senaste. Bara i München har Dortmund ett sämre facit än i Frankfurt. #ANGSTGEGNERKänslan är att det mesta kan hända i denna match. Vi skulle mycket väl kunna vinna denna match, men även kunna förlora stort. Allt beror på uppställning och approach. Fembackslinje skulle inte vara förvånande. Hasebe som mittback som går upp i en defensiv mittfältsroll i anfall. Stendera borde vara tillbaka och jag skulle njuta av att se honom starta, ty han skulle kunna klivain varsomhelst på mitten och jaga livet ur Dortmunds mittfält. Han är dessutom snabb och bra med fötterna, vilket i en kontring kan betyda mycket.Hradecky- Chandler, Abraham, Russ, Willems- Hasebe- Boateng, Stendera- Rebic, Haller, GacinovicBürki- Toljan, Zagadou, Bartra, Schmelzer- Weigl- Götze, Sahin- Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko