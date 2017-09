2017-09-16 15:30

Frankfurt - Augsburg



Inför SGE-FCA

Vi lirar hemma mot Augsburg och känslan är att det nu är dags för säsongens första hemmavinst.





I solen på Kreta, på en stol på Waldstadion, på pub i Jakarta eller i soffa i Linköping, oavsett hur du ser matchen, oavsett var du är så förbinder SGEInternational alltihop. Inte nödvändigtvis med sin fina fotboll, men med tanken om att Eintracht är vårt lag, vår klubb. Var du än är, vem du än är, i



Inte för att Augsburg är ett av de bästa lagen i ligan, inte alls, inte heller för att vi har en dålig trend mot dem, inte alls. Utan för att känslan under hela 2017 är att turen varit emot oss. Känslan är att det var just typiskt att Finnbogason skulle komma i form precis till Frankfurt borta. Det känns väl just typiskt, sedan kan man inte påstå att de har mycket bakom honom. Men vi har haft notoriska problem mot lag som bara har ett anfallsvapen. När man markerar en så stickeer nya upp, skulle inte förvåna mig om Sergio Cordova gör två mål idag.



Det finns en del spelare att välja och vraka mellan på Mainestrand, det ska sägas. Det är till och med så, enligt Kovac, att Barkok i nuläget är fjärdeval på sin position. Detta betyder att vi kanske har den bredaste truppen vi kunnat ha på mycket mycket länge. Vi har täckning på varje plats och nu när även



I anfallet lär vi fortsätta forcera med de kraftpaket vi har, i klockren symbios med den mer trixiga Gacinovic, som haft en mycket trevlig start på säsongen. Boateng som öppnade målkontot inom de första tio minuterna mot Gladbach efter att Haller gjort honom en björntjänst lär starta ånyo, med rätta, även om man egentligen bara går och väntar på kravallnyheterna. Nämnde Haller har haft en bra start på säsongen. Han har inte gjort mål ännu, på något jäkla sätt, men har varit viktig i det anfallspel vi haft i och med hans styrka och den respekt han giver i straffområdet med sin massiva kroppshydda.



Nyckel den här match kommer vara kanterna. Ja, Augsburg har Schneller Heller, men det spelar ingen roll. Chandler och Willems har visat sig vara duktiga kantspringare och i en match där vi lär dominera kommer deras överlappslöpningar visa vägen framåt. Räkna med ett hetsigt inläggsspel, kanske en retur ut och där trycker Gelson Fernandes in 1-0.



Kicker.de tror på fyrbackslinje, det tror inte jag på. Trefyratvåett med nymodiga dynamiska ytterbackar a'la Kovac och även a'la Falk i Sturefors IF.



So spielen wir:

Hradecky - Chandler, Abraham, Falette, Willems - Fernandes - de Guzman, Gacinovic - K.-P. Boateng, Rebic- Haller



So spielen sie:



Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Opare, Max - D. Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason



Falk's tipp:

2-0, G. Fernandes 34', Haller 71'



