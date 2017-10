Nachspielzeit: H96-SGE

Vinst! 13 poäng och det börjar likna en fin Hinrunde trots allt!

REBIIIICCC!!! OCH FALKEN FLYGER UR SOFFAN! — Axel Falk (@Falkfurt) 14 oktober 2017

Hradecky

Chandler Russ Abraham Tawatha

Hasebe Boateng

Wolf Gacinovic

Haller Rebic

Ungefär så var det när Ante Rebic klev fram i 89:e minuten ochh slog till på halvvolley från 20 meter. Hradeckys utspark, Hallers nedbröstning, det fantastiska målet i sista minuten, Målet symboliserade Eintracht Frankfurt 2017/2018.Vår match var bra, Första 25 var bland säsongens bästa. Vi rullade boll, använde oss av våra ytor korrekt och vann bollar på mitten. Gacinovic, Rebic och Boateng tedde sig vara nyckelspelare i denna nya formation. Men efter målet började vi bli slarviga. Som exempel kan en fin kontring användas. Bollen hamnade hos Mijat Gacinovic. Han hade fart, boll och alternativ. Marius Wolf sprang djupled, klart onside, men bollen kom aldrig. Istället höll Gacinovic i bollen länge nog att Hannover s försvar skulle inna ikapp och kontringen slutade med en kass boll mot Rebic som gick till inkast.Att Hannover kvitterade i slutet av halvleken var ingen större överraskning. MEN! Andra halvlek kom. Eintracht klev in och tog tag i matchen. Tawatha ut, Willems in och vänsterkanteen användes alltmer frekvent. Sedan kom Barkok in, Mijat och Barkok agerade trequartistas bakom Haller och Rebic och chanserna kom. Eftersom matchen svängde ganska hektiskt öppnades den upp och vi fick ganska mycket yta. En del fina kontringar, men idiotiska avslut senare stod vi där i 89:e med en inspark och var glada nog med 1-1 borta mot ett av ligans bästa hemmalag så att vi kunde slå en långboll. Haller gick upp, nickade ner bollen till Ante Rebic. Skott. Mål. Jag STUDSAR ur soffan och segern är ett faktum.Dock! Ännu ett insläppt från fast situation? Zonförsvar mot luftstarka Hannover? Was?sade efter matchen att segern inte var oförtjänt och att spelet såg väldigt bra ut. "Med Jetro (Willems) fick vi ny kraft och mer schvung i vårt spel. Det var även skönt att vinna mot ett starkt hemmalag som Hannover. Med Boateng framför försvaret fick vi mer stabilitet och hade en fin uppspelsfot. Med segern i åtanke förtjänar spelarna ett par dagar ledigt.: "När man avgör så nära slutet är man alltid lycklig, men dagens vinst var verkligen inte oförtjänt. Så att vinna ännu en matchär naturligtvis härligt. Sedan får vi mer stabilitet med Boateng framför försvaret, vi är lyckliga att ha honom. Man kan alltid spela till honom och han kan lugna ner spelet väl.": "Det var en speciell känsla för mig, att möta mina gamla vänner. Vi spelade bättre i adra halvlek än i första. Vid första målet lyckades jag precis lirka fram bollen till Seb (Haller) och han gjorde resten. Det var en fin vinst för oss och vi hoppas att vi kan fortsätta spela så här mot Dortmund .": Han springer, han är överallt och så har en fin passningsfot som inger säkerhet från försvaret. Japanen är 33 år gammal, men det ter sig som om han alltjämt är i fysisk toppform. Han var sannerligen överallt mot Hannover och stoppar uppspel efter uppspel med sin finfina spelförståelse.: En stabbig kloss som stoppar anfall med sin spelförståelse. Visade mot Hannover att han kan spela på mer än bara offensiva positioner och även om den engelska kommentatorn under matchen efterfrågade en mer offensiv Boateng, var han mycket viktig för vårt anfall och vårt försvar. Nyckel.: Ack. Förra säsongen var han slarvig, av och till barnslig och ganska omogen. Den här säsongen har han tagit tillvara på de offensiva kvalitéer han har och har till och med utvecklat dem. Snabb, stark, teknisk och brutalt påhittig. En viktig kugge i vårt anfall som komer fortsätta producera om han får fortsatt speltid.