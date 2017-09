Nachspielzeit: KOE-SGE

"Wir sind happy, wir haben einen Sieg.", Seb Hallers enkla ord sammanfattar matchen mot Köln väl.

Stimmen zum Spiel

Ni känner säkert igen känslan. Bedövad, bedrövad, utan känsla eller vilja att göra någonting alls. Nej, inte depression, förlust. Bedrövlig förlust. Så var det efter matchen mot Wolfsburg , så var det speciellt i lördags efter matchen mot Augsburg, men så var det icke efter gårdagens match. För även om spelet haltade så gick vi från Rhein-EnergieStadion med tre pinnar. Sju poäng på tre mål, det är ett ganska effektivt facit som vittnar om mycket, inte minst om ett av ligans bästa försvarslinjer."Wir sind happy, wir haben einen Sieg. Das ist gut für mich und den Klub. Jetzt müssen wir fokussiert sein und uns gut renegieren für das nächste Spiel in drei Tage", sadeefter matchen, i vilken han gjort sitt första Bundelsigamål för oss, på straff. Hans tyska är antagligen översatt från franska, vilket de korrekta artikelböjningarna vittnar om. Aldrig hade en ny fransman i Bundesliga varit så klockren på ackusativen.Om sitt mål sade han "Ich habe dieses Tor gebraucht.[...] musst mit der Drücksituation beim Elfmeter umgehen können[...]" Han menar vidare att det inte var enkelt, men att det är hans jobb på planen., som gjorde en jättematch, sade att Köln tryckte på ordentligt men att det var vitkigt att ta tre poäng då av de första sex matcherna är fyra bortamatcher. Jag menar här att det inte verkar spela någon roll, ty vi verkar vara bättre borta än hemma.Fernandes fortsätter med att prata om hur det är imponerande hur bra försvaret är, med tanke på hur många spelare som är nya i ligan. "Bundesliga ist die schwierigste Liga der Welt, das müssen viele Spieler erst lernen". Hemma i Sverige sitter en ung Falk och njuter av både hans insats som defensiv b´stoppkloss och hans kommentar om hur Bundesliga är världens svåraste liga. Tack, Gelson. Och tack för att du har ett så bra namn.: "Det var ingen högklassig match från någon sida. Säkerligen var det tur att vi fick en straff. Vi hade egentligen bara två eller tre halvchanser. men jag njuter naturligtvis ändå av resultatet. Eftersom vi kanske var förtjänta av mer poäng i hemmamatcherna skulle kanske en poäng för oss här ha varit mer rättvist. Jag tycker synd om Effzeh, de sprang och skapade nog för att få med sig någonting." Äh, Niko. Var inte blödig nu. Fokusera på att skapa mer chanser istället så du slipper hylla motståndarnas lika haltande insats nästa match.Jag vet inte vad hipsters kallar en sådan som honom, jag borde veta eftersom jag själv är en, men det enklaste ordet skulle vara "stoppkloss". Inte mycket kom förbi denna maskin på mitten som inspirerar med varje handling. Bättre inspiratör än "Här Går Man"-skylten.: Jag klagade på honom under förra matchern på Twitter då jag ansåg honom vara alldeles för slarvig. Det var han även mot Köln, men han fick mer nytta för sin maskinliknande fysik. När vi anföll gick han upp i ett tvåmannamittfält med Gelson och var tillsammans med Falette nycklarna till defensiven.: Kom från Metz, en talangfabrik av rang, men var en doldis. Nu är han inte det längre. Skulle säga att han är självklar i startelvan efter denna säsongsstart och egentligen borde hela försvaret hyllas, men det är enklare om man skiftar över alla hyllningar och alla applåder på en enskild individ. Falette är den individen, ty han personifierar allt som är Eintracht Frankfurt just nu: Fruktansvärt ineffektiv när han får chansen i motståndarnas straffområde, men oerhört stabil och rörlig bakåt, sin storlek till trots.So spielten wir: