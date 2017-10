Nachspielzeit: M05-SGE

Lika. I lokalderbyt. En poäng utan en fin insats, det ska vi vara nöjda med.

Försvar är bästa försvar. Det finns några coacher i världen som garanterat skulle kunna ägna en hel kväll åt att förklara varför försvar är det viktigaste i fotboll och dessa coacher skulle nog efter sina utläggningar har övertygat de flesta. Det må inte vara det mest estetiskt vackra, men it gets the job done.Men anfallet då? När försvaret läggs alltför stort fokus på, när hela uppställningen utgår från en defensiv position, då finns det inte mycket folk kvar framåt och i matchen mot Mainz var det egentligen på grund av några spelares briljans vi skapde chanser och till slut ett mål. Frankfurt låg på, höll en del boll, men utgick hela tiden från sin trebackslinje. MArius Wolf som ganska oerfaren ytterback fick agera yttermittfältare när Mijat Gacinovic klev in i planen, som han alltid ganska förutsägbart gör och det var en lucka som Mainz hade kunnat utnyttja, vore det inte för Brosinskis hemska vänsterfot.Målet kom, men det var inget vackert. Däremot stämde det väl överens med matchen. Det var en tråkig sådan, men vi skapade en del framåt och såg vissa tendenser. Likväl, det var sällan det var laganfall, utan mer individuella prestationer från Boateng, Mijat eller Rebic. Wolf var superb igen. När 1-1 sedan kom var det inte oväntat. Frankfurts andra halvlek var bedrövlig. Man undrade om Kovac smugglat in kodein i deras vattenflaskor.: Ser man till statistiken, var det ett rättvist resultat. Vi är på god väg och ville med vinsten mot Stuttgart påbörja en serie med bra insatser och det har vi gjort. Oktober har visat sig vara guld för oss och vi måste fortsätta såhär in i November.: Det spelar ingen roll var jag är på planen, jag vill alltid hjälpa laget. När det funkar så blir jag naturligtvis glad. Men jag hade velat göra mer framåt! Likaresultat var dock rättvist. Andra halvleken var inte alls lika bra, vi försvarade för mycket, sjönk ihop och hjälpte inte Sebastien (Haller9 nog.: Definierade vad press och frenesi handlar om. Ännu en fin insats från vår kanske bästa spelare just nu. Bjöd på magi i andra halvlek när han sulade bort De Blasis. Den senare sitter fortfarande på läktaren och letar efter korven han köpte, men tappade.: Det börjar bli slentrianmässigt, detta hyllande, men han är så bra. Han skapar framåt, hjälper till bakåt och visar världen och det Serbiska landslaget vad en box-box spelare skagöra.So spielten wir: