Nachspielzeit: SGE-BVB

Punktgewinn hemma mot BVB och vi bör vara nöjda.

Elektriciteten som genererades från Nordwestkurve med mera under de två timmarna mellan 15.30 och 17.30, lokal tid, i lördags sägs ha varit nog för att, med hjälp av defibrillatorer, chocka Borussia Dortmund s form till liv igen. Den användes dock för att göra motsatsen.Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund brukar vara en fantastisk match. Vad mig anbelangar är det varje säsong den bästa som erbjuds när ett Eintracht är inblandat. Frankfurts hemmaborg brukar kunna skrämma upp och röra upp stämningen nog för att BVB ska vackla och så var även fallet denna helg.Undertecknad satt på en pub i Wroclaw och bevittnade en magisk start av Eintracht där vi gjorde ett mål som borde ha räknats, för att sedan släppa in ett bakåt direkt efter. När vi sedan missade både en och två jättechanser efteråt kändes det som om det skulle bli en sådan där eftermiddag där allt gick mot oss. Emellertid, närsedan andra halvlek kickade igång flög vi ur startfållorna och skapade press runt Dortmunds spelskickliga box. Men när sedan vår offensiv straffade sig med ett kontringsmål från Philipp kändes det hela uppgivet. Jag satt och skakade på huvudet och tänkte "Nåväl, vi gjorde ett försök åtminstone".När vi sedan fick straff tändes den där facklan med hopp ånyo och när Haller tryckte dit sitt fjärde för säsongen i mitten av halvleken framför Nordwestkurve kändes det som att det faktiskt kunde gå att få med sig en poäng. Strax därefter, klassikt Frankfurt anfall, bollen hamnar hos Gacinovic som hittar en inåtrusande ytter i Wolf som trycker dit den stolpe in.Frankfurt fortsätter trycka på, Gacinovic får en chans som borde sättas, men efter avslutningen där Hasebe räddade på mållinjen borde vi vara nöjda med en pinne mot ett av ligans bästa lag.: "Det var synd att vi missade så många chanser, men det är BVB vi talar om. Det var en offensiv match med många chanser, men vi måste förbättra våra avslut. Naturligtvis vill vi förbättra oss fotbollsmässigt för att vinna matcher, men vi bevisade idag att vi kan spela offensiv fotboll. Det var en fantastisk insats av min kära trupp, grattis till oss!": "Vi visste att Dortmund stod högt med sin backlinje, så vi försökte spela bollar bakom deras backlinje. Det är väldigt synd att vi inte tog våra chanser i första halvlek. Vi trodde hela tiden att vi kuna hämta upp 0:2 och fortsatta därmed att slåss och spela vårt spel.": "Vilken publikmatch! Det skulle kunna ha slutat 4:4 eller 5:5. Tack vara Hasebe tar vi med oss en poäng. Personligen hade jag alltid någonting att göra och då stod jag inte och blev kall, det är optimalt för en målvakt.": Tack för den räddningen. Bara det gör att du är värdig en plats på denna lista igen.: Han skapade en del, en assist bland annat, men främst var han superviktig i defensiven. Jagade boll, jagade spelare, jagade luft och jagade antilop. Som supporter vill man alltid uppskatta de insatser som i skymundan skänker oss poäng, detta var en sådan insats.: Gav etthundratio procent för die Eintracht och krönte denna fina insats och sin fina form med sitt första mål i Bundesliga någonsin. Riktigt fint avslut, viktigt mål och en fantastisk insats för en spelare som börjar visa varför vi tog in honom förra säsongen.Chandlers skada verkar vara ganska allvarlig. Menisken verkar vara rejält omtumlad och operationer kommer följa. Räkna med att han kommer vara borta några månader. Salcedo och Da Costa lär kunna täcka upp adekvat.Varför stannade inte ens domaren för att kolla på videobevis över offside-målet i första halvlek? Det såg tveksamt ut, minst sagt. Därtill ska tilläggas att det är ett under att Marc Bartra inte fick rött kort för tacklingen i slutet. Dobbarna mot benet och bara gult? Gimme a break.