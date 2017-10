Nachspielzeit: SGE-VFB

"Falkderby" gewonnen! Här följer det viktigaste om den sensationella avslutningen och matchen som helhet.

Stimmen zum Spiel:

Riesentolle Leistungen

Hradecky

Chandler Abraham Falette Tawatha

Stendera

De Guzman

Gacinovic

Rebic

Boateng

Haller

Falkderbyt blev en hetsig kamp mellan två slarviga lag med press på agendan. Mittfältskampen blev forumet för de korta och intensiva defensiva löparna, en kamp som av och till dominerades av gästernas Ascacibar. Men den vägdes upp väl av en ännu ung, evig talang som gjorde sin återkomst i startelvan på ett ypperligt sätt. Ja, Stenderas enorma arbete på mitten var vad som förhindrade ett antal kontringar bakåt och eftersom vi inte spelade med en klar defensiv mittfältare fick han agera slitvarg. Det gick ganska bra.Matchen började bra för oss. Vi rullade boll som vi vet att vi kan, men med färre felpass. Har en viss Kovac läst mina artiklar, månne? Sedan lyckades vi ta lednigen när Stendera bröt sig loss och, fullt medvetet, väggade den på Badstuber fram till en framstörtande Revbic som placerade in sitt andra mål på två matcher. Andra halvlek började illa. Stuttgart pressade hårt, vi körde på långa bollar på Seb. Sen byttes Terodde in och blott 37 sekunder senare satt 1-1. Bedrövligt. När Falette sedan fällde Ginczek på straffområdeslinjen var nog alla övertygade om att en straff var domslutet. Men efter att ha konsulterat Kölns VAR så blev det frispark. Frilägesutvisning för Falette ändock.Matchen fortsatte trumma på, Willems byttes in och Eintracht fick långsamt se mer boll och någonstans var den avslutande galenskapen en klockren kulm på ett hårt tryck från Eintrcht. Bollen in från en frispark, Russ går upp i duell, men missar, Stuttgarts spelare nickar högt. Bollen faller till Haller som väljer det minst ortodoxa möjligt. En cykelspark. Framför Nordwestkurve. 20.000 fans bakom målet flyger ur sina stolar och Haller springer mot dem, sliter av sig tröjan och sensationen är ett faktum.Under första halvleken spelade vi bra. Vi rullade boll och tog äntligen ledningen på hemmaplan. Men i andra halvleken var vi alldeles för passiva. Jag bytte medvetet inte ut Seb Haller, eftersom vi behövde hans tyngd i och med Teroddes byte. Jag visste att han skulle göra det bra, och att han sedan avgjorde... ja, det gör det hela mycket bättre. Vi måste dock vara jämnare över nittio minuter.Vi spelade bra i första halvlek. I andra halvlek kom vi ganska dåligt ut ur omklädningsrummet och hade ingfgen aggressivitet. Sedan kom det röda kortet. Men vi kämpade storartat och i mina ögon var det en förtjänt seger.: Hittills i Eintracht gör jag hellre svåra mål än lättare mål, haha. Vi är naturligtvis mycket lättade och njuter av att vi vann denna svåra match. Det är svårt att beskriva ett mål som mitt. Bollen kom i luften och cykelsparken var en reflex. I straffområdet går det alltid snabbt och man måste agera på instinkt. Jag försöker jobba och springa mycket för laget, skönt att det belönade sig.: Oj, oj, oj. Das Comeback des Jahres, i mina ögon. Han kliver in i en roll som för honom är ganska ovan och jagar livet ur Santiago Ascacibar. Stenderas intensitet, aggressivitet och galenskap, i samklang med hans teknik och fina blick för spelet, samt hans fart med bollen vid fötterna gör honom till en fantastisk kugge att ha tillhands. Hoppas han kan hålla sig skadefri.: Alltid en närvaro i luften. Missade bollen på baklängesmålet, men i och med hans kopiösa arbete i pressen och hans avgörande mål måste han ändå hyllas. Haller Aller, skreks det. Oklara ord skreks det i mitt vardagsrum när cykelsparken avgjort matchen.: Waldstadions eviga stolthet, den tolfte spelaren, gjorde ännu en supermatch och visade med sitt spontana, men kärleksfulla tifo upp den sida man alltid vetat finns där. Den sida som blir gör att fansen blir bäst när klubben går som sämst. Toppinsats av alla våra Ultras i Nordwestkurve. Danke!So spielten wir: