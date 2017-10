Sebastien Haller- Vikten av tyngd

Sebastien Haller har haft en bra säsongsstart och Frankfurt-redaktionen ansåg det vara tillbörligt att försvara det påståendet.

För en anfallare är det svårare att legitimera sin plats i startelvan utan mål. En anfallaren jobb är att göra mål, eftersom det är vad sporten handlar om. Nu när Haller kommit igång och har gjort tre mål för oss är den oron förbi, men jag anser det ändå vara alldeles för trångsynt att bara bedöma honom utifrån hans tre mål på åtta matcher.Haller har en målrik, men kort karriär bakom sig. På två säsonger i Utrecht gjorde han 40 mål på två säsonger i liga och cup. Därtill gjorde han även 12 assist. Bara genom att titta på hans statistik blir det uppenbart att han är en krånglig spelartyp, en hybrid mellan Alex Meier och Olivier Giroud. Han är urstark i boxen, men besitter ett fint spelsinne. Lägg till hans tyngd som gör honom till en perfekt uppspelspunkt i varje anfall.Nu när vi slutat bara pumpa inlägg har vi fått mycket mer variation på anfallen och Hallers flexibilitet är både en anledning, produkt och ett resultat av och till detta. Vi har en klar och rörlig fokuspunkt och runt omkring honom kan alla våra ännu kvickare lirare röra sig. Det var på detta vis vi snurrade upp Stuttgart i första halvlek, på detta vis trollade vi bort Hannover i andra halvlek och stundtals i första.Han gör mål. Men lika viktigt, han skapar målchanser för sina medspelare. Hans två assist hittills är ett vittne över detta. Därtill bör hans uppenbara samarbete med spelarna runt honom inte bara uppmuntras, utan även applåderas. Boateng, Wolf, Stendera och Rebic har alla tagit del av Hallers fina spelsinne och ibland telepatiska förmåga att kommunicera med de andra.Sju miljoner Euro ska han ha kostat. Men jag är övertygad om att det var värt det. Med ett kontrakt som sträcker sig till 2021 och redan 4 mål och 4 assist på 9 matcher, så är jag redan nöjd. Jag satt nämligen förra hösten, samt i våras, och suktade efter en som kunde axla Fussballgott Meiers jättelika mantel. Vi verkar ha hittat en kandidat, även om manteln sträcker sig ner halvvägs till knävecken på fransmannen.Bring on Borussia med skadeskjuten, svag backlinje och en ifrågasatt målvakt. Vi kan vinna. Yes we f*cking can.