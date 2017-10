SGEInternational

Landslagsuppehåll efter vinsten mot Stuttgart! Sex spelare drar ut på uppdrag. Vi önskar dem lycka till.

Ända sedan Karl den Store vadade över Main och döpte stället till Frankernas vadställe, Frankfurt , har staden varit ett samlingsställe för en mängd olika nationaliteter i och med stadens finfina strategiska placering i hjärtat av Europa, samt i nutid med en av världens största flygplatser. Därför är det inte oväntat att Eintracht inte bara är klubben i Bundesliga som har haft överlägset flest spelare från Asien och Amerika (22 stycken), utan också är den klubb som har flest nationaliteter. Många av dessa spelare åker nu ut på landslagsuppdrag. Lukas Hradecky ska på landslagsuppdrag med sitt Finland där de ska möta Kroatien och Turkiet, två mycket svåra matcher för ett lag där Hradecky onekligen är den största stjärnan och deras största hopp om en vinst. Man lär lita på honom såsom Eintracht gjort, men han lär inte få en enklare uppgift, då Frankfurts försvar naturligtvis överskuggar Finlands.Mijat Gacinovic har gjort succé för sitt Serbien och önskar naturligtvis fortsätta just detta. Landet hyser stort hopp om att nå VM och det verkar som om vår Mijat kommer vara en stor del i jakten på just det. Serbien möter Goergien och Österrike i jakten på VM.Carlos Salcedo står till förfogande för Mexiko även om Marco Fabian icke gör detsamma. Salcedo har fått en helt okej start på sin karriär i Eintracht och jag är personligen övertygad om att lånet kommer bli till en permanent värvning och att han kommer fortsätta spela bra framöver. Hans Mexiko går också bra och möter först Trinidad och Tobago hemma, för att sedan tvingas söder ut i Centralamerka till Honduras.En lite oväntad landslagsspelare är Renat Dadaschov som möter Tyskland med sitt Azerbadzjan. Dadashov är född i Frankfurt men har valt att representera Azerbadzjan. Han har en finfin framtid framför sig i Eintracht och denna säsong kan vara säsongen han, tillsammans med Cetin och Mandela, kliver in och debuterar och kanske även slår genom. Azerbadzjan har dock ingen vidare chans att nå VM, men det är ändå kul att möta Tyskland. De möter även Tjeckien.På U-sidan så lär Aymen Barkok få speltid för Tysklands U20. Även om han fått mycket begränsad speltid hittills den här säsongen så finns det inget som talar emot att det skulle förändras. Ett par bra matcher med Tysklands U20 mot Nederländerna och Schweiz kanske gör att vi åter får njuta av hans teknik på planen.Även Luka Jovic kommer få spela U-fotboll. han är ånyo nominerad till U21-laget för Serbien och hans tämligen OK start på sin karriär i Frankfurt kan han här bygga på. han har en tendens att göra ganska mycket mål för Serbiens U21, så det skulle inte förvåna mig om så är fallet ännu den här gången.Glückwunsch, Jungs!