Är Ryan Kent, lånet från Liverpool, lösningen på Freiburgs anfallsproblem?

Inför SC Freiburg – Hannover 96

Inför kvällens match ligger SC Freiburg på en nedflyttningsplats och behovet av säsongens första vinst är stort. Men kan Freiburg verkligen få ordning på sitt anfallsspel och få hål på Hannovers solida försvar?





På hemmaplan har det blivit två poäng efter två mållösa matcher. Mot



Även om försvarsspelet har sett riktigt svajigt ut under de inledande fyra omgångarna så är det nog egentligen anfallsspelet som är roten till eländet. I och med att Ravet direkt åkte på en tre matchers lång avstängning, samt att Kapustka har dragits med skador, har Freiburg saknat en kreativ spelartyp. Detta i sig har lett till att Freiburg har haft svårt att hålla i bollen, flytta upp laget och skapa farliga målchanser. Försvaret har därför också satts på prov fler gånger än nödvändigt.



Om man ska ta med sig något positivt till matchen mot



När det kommer till kvällens gäster så var det nog många som till en början räknade Hannover som en av säsongens mer överkomliga motståndare. Nykomlingen från Niedersachsen har dock visat sig vara allt annat än en lätt motståndare. Efter fyra omgångar ligger Hannover på en andraplats i



Lagets oväntade topplacering ska till stor del tillskrivas tränaren André Breitenreiter. Tränaren har visat att han fortfarande är en murbyggare av hög klass. Med endast ett insläppt mål så här långt på säsongen är Hannover nästbäst i ligan på att freda målet.



Samtidigt ska det understrykas att ligaspelet är ett maraton, och det bör Breitenreiter vara medveten om: tränaren fick en snarlik säsongsinledningen när han var huvudtränare för nykomlingen SC Paderborn säsongen 14/15, men trots att Paderborn ledde ligan efter fyra omgångar slutade säsongen med en nedflyttning. Något som bådar gott för Freiburgs del är att Breitenreiters första förlust med Paderborn kom just i omgång fem. Kanske skulle en Freiburg-seger kunna vara början på slutet för även Hannovers framgång i ligan?



Jag tror dock att vi kan förvänta oss en jämn batalj mellan Freiburg och Hannover. Freiburg lär ha lite mer bollinnehav och det gäller därför att se upp med Hannovers kontringsspel. Känslan inför matchen är samman som den inför fjolårssäsongens hemmamöte med HSV. Det gäller att hålla huvudet kallt och ta vara på de få chanser som uppstår. Det skulle inte förvåna mig om det blir en knapp 1-0 seger till Freiburg efter att Nils Petersen kommer in från bänken och sätter dit ett sent mål.



Möjliga startelvor :



SC Freiburg: Schwolow – Stenzel, Lienhart, Söyüncü, Günter – Kent, Höfler, Frantz, Terrazzino – Haberer – Niederlechner



Hannover 96: Esser – Korb, Sané, Hübner, Ostrzolek – Anton, Schmiedbach – Klaus, Karaman – Harnik, Füllkrug

2017-09-20 08:00:06

