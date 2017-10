Inför SC Freiburg – SG Dynamo Dresden

Idel tuffa matcher har Freiburg stött på i Bundesliga. Nu är det SC Dynamo Dresden som väntar i DFB-Pokal. Tar Freiburg chansen att förbättra sitt anfallsspel eller kommer en tidigare Freiburg-spelare stoppa ett vidare avancemang i cupen?

En chans att ge spelarna större självförtroende



Även om det kommer roteras i startelvan så hoppas nog de flesta supportrar på en mer anfallsglad match än den som spelades mellan Freiburg och Hertha i söndags. Christian Streich tror i alla fall att så blir fallet. Vad som talar för en mer öppen match är att Freiburgs tränare tycks fundera kring att gå tillbaka till en fyrbackslinje, och således lämna den defensiva fembackslinjen som Freiburg mestadels har använt sig av under säsongen.



Ett modigt Dresden med en gammal Freiburg-bekanting



Efter en tvåårig sejour i 3. Liga var Dynamo Dresden tillbaka i Zweite Bundesliga föregående säsong, där man gjorde det väldigt bra och kom på en överraskande femteplacering. Pågående säsongs upplaga av 2. Bundesliga har dock inte inletts på allra bästa vis. Dynamo ligger på plats 13 i tabellen och har redan många poäng att ta igen om man på allvar vill blanda sig i toppstriden.



Av att döma från Freiburgs presskonferens så lär tränare Christian Streich ändå ta Dresden på största allvar. Streich pratade gott om motståndarna från Sachsen, vilket han i vanlig ordning brukar göra oavsett vilka Freiburg ställs mot. Freiburgs tränare pratade om ett lag som spelar en modig och varierande anfallsfotboll, och som försöker bredda spelet mycket för att utnyttja hela planen. Dessutom fick Dresdens målvakt, Marvin Schwäbe, lite extra beröm för sin säkerhet med bollen i speluppbyggnadsfasen.



Dresden kommer till kvällens match mot Freiburg med en retlig förlust mot FC Nürnberg i den senaste ligaomgången. Tränaren Uwe Neuhaus menar ändå på att laget hade mycket positivt att ta med sig från matchen mot Nürnberg. Det lär alltså inte vara ett uppgivet lag som Freiburg ställs mot och nog lär Dresden vilja visa upp sig från sin bästa sida inför de 2000 fans som har tagit sig till Freiburg.



2017-10-25

