Krönika: VAR är fru Justitia?

Efter att ha upplevt det nya VAR-systemets gärning under de inledande omgångarna av Bundesliga kan man fråga sig: Var är fru Justitia?





Njaaa, fast vänta lite nu. Så blev det ju inte riktigt. Eller det har i alla fall inte börjat så för fotbollens nya era med Video Assistant Referee.



Många VAR-belackare, mig själv inkluderat, var från början rädda för att det nya domarsystemet skulle förstöra hela upplevelsen med fotbollen som sport. Istället för en vulkan som exploderade känslor skulle vi nu få oberörda robotar med linjaler i händerna. Det var även många som var rädda för att matchtempot skulle förstöras helt, och att det dessutom skulle vara svårt att bedöma när de avgörande sekvenserna i spelet började.



Efter de inledande omgångarna i



Det kanske är lite överdrivet att påstå att VAR-fantasterna förväntade sig ett scenario där alla skulle krama om varandra och jubla tillsammans. Men fördelen med Video Assistant Referee var att fru Justitia, med balansvågen och svärdet i sina händer, en gång för alla skulle springa fotbollens ärende fullt ut.



Om det nu är så att fru Justitia springer fotbollens och VAR:s ärende så verkar det dock som att balansvågen är helt skev. Därför av att bedöma av alla märkliga beslut som Bundesliga-domarna har tagit under de första sex omgångarna, så kan man dra slutsatsen att det svingande svärdet helt godtyckligt kan drabba vem som helst, oavsett om det är ”korrekt” eller inte.





Max Kruse fick ingen upprättelse av VAR.



Allt började för några veckor sedan när SC



Veckan efter Ravets utvisning möttes Bremen och









Men VAR:s slumpmässiga dömande tar inte slut här. Vi har de senaste veckorna även kunnat se



En av de mer besynnerliga matcherna när det gäller VAR-systemets involvering är annars den som spelades mellan Köln och





Köln fick ingen upprättelse av VAR.



Som ni märker finns det en hel del fall där man kan ifrågasätta om allt verkligen har gått rätt till, och det finns säkerligen ännu flera fall än de jag har tagit upp. Konstigt nog har alltså domarna och deras beslut hamnat i ännu mer fokus än innan VAR-systemet infördes, och det trots att systemet skulle vara ett hjälpmedel för dem att ta ”rätt” beslut.



Problemet med fotbollen som sport är att den faktiskt från första början är ganska godtycklig, och vad som är en filmning, förstärkning, straff, frispark, rött kort eller gult kort är nästan en filosofisk fråga som inte ens Nietzsche eller Kant hade kunnat klura ut ett svar på under en minut om de så hade försökt. Med VAR-systemet blir det dessutom en godtycklighet upphöjt till två. För hur vet vi vilka situationer som ska granskas? Och om de granskas, är det ens möjligt att komma fram till ”rätt” svar?



2017-09-24 15:47:00

