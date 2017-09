Idag skänker Dienstagmorgen 2. Bundesliga all uppmärksamhet.

Det förtjänar den!

Efter fem omgångar av 2. Liga har tabellen ett mycket intressant utseende. Fortuna Düsseldorf leder överraskande 2. Liga. Nykomlingen Holstein Kiel ligger på kvalplats till Bundesliga. Traditionsklubben Arminia Bielelfeld hänger med bra och är fyra. Välkända FC St. Pauli slog 1. FC Nürnberg borta igår kväll och är femma.I botten hittar vi två traditionsklubbar till med Greuther Fürth som jumbo på en poäng, Kaiserslautern placeringen ovanför med två poäng.1. FC Kaiserslautern har haft det jobbigt de senaste åren. Med en budget som inte alls kan konkurrera har en återkomst till Bundesliga blivit allt mer avlägsen. De senaste säsongerna har man istället fått vara tacksam för att ha undvikit att falla ner i 3. Liga.I senaste matchen borta mot Holstein Kiel blev Kaiserslautern av med alla poäng på övertid. I den tredje övertidsminuten fick Lauterns kroatiske försvarare Stipe Vucur bollen på ett inlägg från Manuel Janzer. Bollen går i en båge över chanslöse målvakten Marius Müller.Annars såg det ut att bli en hyfsad dag för Kaiserslautern och inte minst för svenska nyförvärvet Sebastian Andersson. Den före detta Norrköpingsspelaren stod för Lauterns kvittering när han i den 62:a minuten stod rätt placerad på ett inlägg från Benjamin Kessel och tryckte in bollen invid främre stolpen.Jag lider med Kaiserslautern. Helst skulle jag se att de röda spelade i Bundesliga. Fotbollen behöver klubbar som inte kommer från de största städerna, inte är hippa utan just är som Kaiserslautern. 1. FCK är en hel regions lag och har fört fram massor av fantastiska spelare. Jag har varit på Fritz-Walter-Stadion ett par gånger. Känslan när man går från stan nere i dalen upp för mytomspunna Betzenberg till stadion är ganska mäktig.Erzgebirge Aue hade en dålig inledning på ligan och sparkade österrikiske tränaren Thomas Letsch redan efter två omgångar. Letsch kom till Aue så sent som i jul efter att stjärnskottet Domenico Tedesco gått till Schalke 04 Man får anta att FC Erzgebirges ansvariga redan tidigt var skeptiska till Thomas Letsch eftersom man gav honom sparken efter ett par veckors ligaspel och förluster mot kvalificerat motstånd (Düsseldorf och Heidenheim).I tredje omgången ryckte andretränare Robin Lenk in som tillfällig chef. I Lenks debut gjorde Aue en stark insats borta mot Braunschweig och fick 1 – 1.Förra helgen tog Aue sin första hemmaseger när man slog Nürnberg hemma med 3 – 1. I veckan presenterade klubben Hannes Drews som ny tränare. 35-årige Drews har hittills aldrig tränat ett lag på den här nivån. Närmast kommer Drews från sex år i Holstein Kiels ungdomsverksamhet.I söndags vann Aue igen när man slog Ingolstadt på bortaplan med 2 – 1. Hannes Drews debut gav därmed tre poäng. Nu har Aue klättrat till elfte plats i tabellen.Samtidigt håller klubben på att få sin nya stadion färdig. Till jul ska nya Erzgebirgsstadion stå klar och ta 16.485. Bland annat så här håller man traditionen som gruvarbetarklubb vid liv:Spelartunneln precis innan spelarna går in på planen.Fortuna Düsseldorf har spelat 23 säsonger i Bundesliga. Kanske är man på väg tillbaka till världens finaste liga. I helgen fick de flesta av de26.341 på Esprit-Arena glädjefnatt när Fortuna vände 1 – 2 till 3 – 2 mot Union Berlin efter 90 minuters känslomässig bergochdalbana. Düsseldorf tar ledningen, Union kvitterar. I 78:e minuten gör Kaan Ayhan ett präktigt självmål när han styr et inlägg i eget mål.Fortunas slutforcering blir mäktig. I 84:e minuten kvitterar japanen Takashi Usami med ett distinkt volleyskott.På övertid får Florian Neuhaus bollen precis utanför straffområdet. Neuhaus försöker skruva bollen till höger om målvakt Jakob Busk men skottet har ingen fart… eller jo det har den förresten… Busk tappar bollen under sig och Neuhaus skott rullar sakta i mål. Fortuna försvaras sin förstaplats i som man erövrade genom att slå Sandhausen borta i fjärde omgången.En liten besvikelse så här långt är Dynamo Dresden . Från att ha varit en klubb som flera år dansat lina över avgrunden har Dynamo de senaste säsongerna fått ordning på sin ekonomi och blivit ett etablerat lag i 2. Bundesliga.Egentligen finns det ingenting som talar emot en rejäl satsning för att nå Bundesliga. Dresden är en fantastisk stad med fotbollstradition i massor. Dynamo har fler än 21.000 medlemmar och nästan 30.000 åskådare på varje hemmamatch. Dynamo Dresden börjar bli till en jätte i 2. Bundesliga. Många har tippat att Dynamo kommer tillhöra topplagen den här säsongen.Men hittills går det alltså knackigt. Dynamo har än så länge bara tagit en trepoängare. Det var i premiären hemma mot MSV Duisburg. Den gången hade Dynamo turen och marginalerna på sin sida när man gjorde matchens enda mål genom inbytte Lucas Röser i den 88:e minuten.I andra omgången spelade Dynamo 2 – 2 borta mot St. Pauli i en tempofylld match. Oavgjort borta mot St. Pauli kan ingen vara missnöjd med.Efter den mer än godkända insatsen i Hamburg föll Dynamo ihop fullsändigt hemma mot Sandhausen som efter ett drömmål av Leart Pacarada i första halvlek gjorde tre mål i andra halvlek och tillfogade Dynamo en mycket sällsynt knockout på hemmaarenan.Förra helgen förlorade Dynamo på nytt när Bochum hemma på Vonovia Ruhrstadion gjorde segermålet i 88:e minuten. Domare i den matchen en viss Bibiana Steinhaus (Kickerbetyg 2,5).Missflytet fortsatte i helgen när man efter ledningsmål i 36:e minuten hemma mot Greuther Fürth försummade att avgöra matchen. Die Kleeblätter (klöverbladen) kvitterade i 82:a minuten och så var även den dagen förstörd.Nu väntar en englische Woche i 2. Liga där Dynamo först möter Regensburg borta och sedan Bielefeld hemma. Denna englische Woche borde innebära en god chans för Dynamo att ta några kliv uppåt i tabellen.Förra säsongen hade 2. Bundesliga ett publiksnitt på 21.735. VfB Stuttgart med ett snitt på över 50.000 per hemmamatch och Hannover 96 med så många som 36.647 på varje hemmamatch hjälpte till att producera det högsta publiksnittet någonsin i 2. Bundesliga och placerade 2. Liga mellan Serie A (22.164 åskådare) och franska Ligue 1 (21.008).Den här säsongen har 2. Liga så här långt orkat upp till ett snitt på drygt 18.000. Kanske får vi även den här säsongen ett snitt på över 20.000 åskådare per match. Fortsätter Fortuna Düsseldorf att spela så här bra kommer man snart att ligga stadigt över 30.000 på hemmamatcherna. Esprit-Arena klarar av en hel del eufori med sina 54.600 platser. Fortunas snitt just nu är 25.686 åskådare.Skulle dessutom Kaiserslautern börja röra sig uppåt kommer publiken snart återvända till Betzenberg. Fritz-Walter-Stadion har en kapacitet på knappt 50.000. Likadant i Nürnberg där 1. FCN har ett snitt på 29.252 efter tre hemmamatcher trots att 1. FC Nürnberg haft en slätstruken inledning på säsongen.Ligans två konstanter är Dynamo Dresden och FC St.Pauli som alltid ligger strax under 30.000 åskådare oavsett tabelläge.Bara fyra klubbar har så här långt ett publiksnitt under 10.000: Holstein Kiel, Erzgebirge Aue, Greuther Fürth och SV Sandhausen.



5:E OMGÅNGEN I 2. BUNDESLIGA:

Dynamo Dresden – Greuther Fürth 1 – 1 Publik: 28.016 på DDV-Stadion

Mål DD: Philip Heise Mål GF: Philipp Hofmann

Publik: 10.500 på Voith-Arena

Mål FCH:

Mål JR:

Publik: 10.148 på Audi-Sportpark

Mål FCI:

Mål Aue:

Publik: 18.537 på Schüco-Arena

Mål MSV:

Publik:10.318 på Holstein-Stadion

Mål HK:

Mål 1. FCK:

Publik: 16.000 på Merck-Stadion am Böllenfalltor

Mål SVD98:

Mål BOC:

Publik: 19.885 på Eintracht-Stadion

Mål EB:

Mål SVS:

Publik: 26.341 på Esprit-Arena

Mål FD:

Mål UB:

FD: Emir Kujovic (betygsattes inte) blev inbytt i 80:e minuten. UB: Simon Hedlund (Kickerbetyg 3,5) spelade 88 minuter.

Publik: 27.375 på Max-Morlock-Stadion

Mål St.P:

Dominik WidemannMarvin Knoll, Joshua Mees, Marco GrüttnerDario LezcanoPascal Köpke, Sören BertramOliveira Souza (2), Moritz Stoppelkamp, Kingsley OnuegbuSteven Lewerenz, självmålSebastian Andersson1. FCK: Sebastian Andersson (Kickerbetyg 3) spelade hela matchen .Aytac SuluDimitris Diamantakos, Robbie Kruse Mirko BolandPhilipp KlingmannEB: Joseph Baffo (Kickerbetyg 3,5) och Christoffer Nyman (Kickerbetyg 3,5) spelade hela matchen.Marcel Sobottka, Takashi Usami, Florian NeuhausDamir Kreilach, självmålWaldemar Sobota1. FCN: Mikael Ishak (betygsattes inte) blev inbytt i 83:e minuten.