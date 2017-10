Dienstagmorgen

Vi gör ett nytt nedslag i den tyska fotbollen.



Sedan en vecka går det att se direktsända Bundesligamatcher i Sverige igen. Detta till och med gratis och utan abonnemang. Vilket är bra.Jag kan ändå låta bli att vara besviken. Detta är Bundesliga i en riktig lågbudgetversion. Kommenterat på engelska av någon i en studio någonstans.De som redan upptäckt Bundesliga är naturligtvis glada att den är tillbaka. Men i det här formatet kommer Bundesliga inte vinna fler fans i vårt land och det tycker jag är sorgligt.Ännu sorgligare är insikten om att Bundesliga förmodligen inte större än så här i vårt land. Tittarsiffrorna motiverar inte en rejäl satsning med studio, pålästa reportrar och kunniga kommentatorer.Publiken i Sverige har inget förhållande till de tyska klubbarna. Vad vet en genomsnittligt sportintresserad om Bundelsiga och tysk fotboll?”Bayern vinner nästan jämt, Dortmund har mycket publik och en gång var jag med på en resa till Hamburg, fin stämning minns jag”. Mycket mer än så är det inte. Jo det här vet man också: "Tyskland är alltid bra i VM. Men det är ju ett turneringslag". I motsats till träningslandskampslag eller?Det finns massor av människor i Sverige som håller på lag som Sunderland, Ipswich, Norwich eller Newcastle men samtidigt inte vet vad Union Berlin, Hannover 96, 1. FC Nürnberg eller SC Freiburg är.Eftersom allt färre förstår eller intresserar sig för tyska språket blir det väldigt svårt att följa en liga det skrivs väldigt lite om på svenska. Istället för att få den uppmärksamhet den sannerligen förtjänar är Bundesliga mer en exotisk angelägenhet för fotbollsnördar. Det är faktiskt fullständigt absurt att Bundesliga som spelas i ett grannland och som kan duka upp så många superlativ är en publikmässig dvärg i vårt land.De blågula målen i 2. Bundesliga blir fler för varje omgång. I helgen nickade Emir Kujovic in matchens enda mål när Fortuna Düsseldorf slog VfL Bochum inför drygt 27.000 hemma på Esprit-Arena.Fortuna leder tabellen och har sex poäng ner till tredjeplatsen.På Max-Morlock-Stadion i Nürnberg gjorde Mikael Ishak första målet när hans Club 1. FC Nürnberg besegrade Dynamo Dresden med 2 – 1 inför 33.601 åskådare. Med åtta mål ligger Ishak tvåa i skytteligan ett mål bakom Marvin Duksch från sensationen Holstein Kiel.Eintracht Braunschweig med Joseph Baffo och Christoffer Nyman har haft det tufft de senaste veckorna och bara tagit en poäng på tre omgångar. I lördags tog man tre poäng igen när man slog Bochum med 1 – 0 hemma efter ett tidigt mål av Özkan Yildirim. Christoffer Nyman spelade 81 minuter och fick betyg 4,5 av Kicker. Joseph Baffo fick lämna planen skadad i början på andra halvlek. En undersökning visade sedan att Baffos korsband är skadat.Det framgår ännu inte av nyheterna från Tyskland hur illa Baffos korsband är skadat. Baffo tros bli borta från spel i alla fall ett par månader.Tyvärr fortsätter det att se dystert ut för Sebastian Andersson 1. FC Kaiserslautern . I ett fysiskt men spelmässigt torftigt bottenmöte föll 1. FCK hemma mot MSV Duisburg inför knappa 23.000 hemma på Betzenberg.MSV:s 194 cm långe försvarare Justin Bomheuer nickade in matchens enda mål efter hörna från Fabian Schnellhardt i 67:e minuten. Sebastian Andersson spelade hela matchen och fick en fyra i betyg av Kicker.Jag har sett några av Kaiserslauterns matcher och det ser inte bra ut. Nästa match blir ett nytt bottenmöte när 1. FCK möter Regensburg på bortaplan. FCK är jumbo på sex poäng, Regensburg ligger precis ovanför kvalstrecket med nio.Holstein Kiel fortsätter att vinna matcher. I lördags gjorde man 1 – 0 och 2 – 0 på Bielefeld i 65:e och 68:e minuten och vann till slut med 2 – 1. 11.224 åskådare på Holstein-Stadion. Kiel ligger sensationellt tvåa.Ska det bli Bundesligafotboll i handbollsstaden till hösten? Holstein Kiel ska inte vara så här bra men vem vet? De blåvitröda har vunnit åtta av sina senaste nio ligamatcher. Segrarna har dock kommit mot lag nedanför tabellens övre tredejedel. Närmast väntar i tur och ordning Darmstadt, Dresden, Nürnberg och Ingolstadt. Är Holstein kvar i toppen efter dessa fyra matcher tror jag att man kan gå hela vägen.Holstein Kiel i Bundesliga…Kiel spelar för övrigt fotboll redan ikväll igen när man möter Mainz 05 borta i andra omgången av DFB-Pokal.Ingenting verkar kunna stoppa SC Paderborns färd mot 2. Bundesliga. 2 – 1 mot Hansa, 3 – 1 mot Zwickau, 7 – 0 mot Werder II samt 3 – 0 mot Aalen är de senaste fyra omgångarnas resultat.Nu har man lagt sju poäng mellan sig och tredjeplatsen. Under tränare Steffen Baumgart spelar laget med fantastiskt självförtroende och en vansinnigt effektiv offensiv. Efter 13 omgångar har Paderborn skyfflat in 36 mål samtidigt som man bara släppt in 14. Elva vunna matcher, en oavgjord och bara en förlust (0 – 1 borta mot Magdeburg) är ju rena Bayern München-statistiken.Det heter att säsongen efter att man åkt ur en division alltid blir svår. I Würzburger Kickers fall verkar den förnumstigheten vara alldeles riktig. Würzburg ligger näst sist och har till och med åkt ur lokala cupen efter en pinsam förlust mot 1860 Rosenheim från Regionalliga Bayern. Efter att ha sparkat tränare Stephan Schmidt gjorde man andretränare Michael Schiele till tillfällig chef. Med Schiele vid rodret förlorade Würzburg borta mot Karlsruhe 0 – 2. I helgen föll man 0 – 5 hemma mot Wehen Wiesbaden. Klubbens reaktion? Igår meddelade Kickers att Michael Schiele med omedelbar verkan är ny cheftränare. Oj! Schiele får till och med kontrakt fram till 2019.Rot-Weiß Erfurt efter att hemma bara fått 1 - 1 mot Halle. I 96:e minuten får gästande Hallescher FC hörna.19-årige målvakten Tom Müller har smugit med upp och lyckas nicka bollen i mål. Müller har tidigare lyckats rädda en straffspark från Erfurts Christoph Menz i elfte minuten.Hansas 2 – 0 hemma mot Osnabrück var så klart något att vara glad över hela helgen. Det finns ingen bättre än när egna laget vinner redan på fredagen och man sedan kan njuta BUbdesliga/2. Bundesliga/3. Liga/Regionalliga utan att behöva vara nervös eller arg. Upprepas kan att vi för första gången sedan september 2016 gjorde mer än ett mål hemma på Ostseestadion.Till helgen blir det att resa de knappa 80 milen till Unterhaching för att försöka ta tre nya poäng och skyndsamt närma oss toppen. Det kan bli svårt. SpVgg Unterhaching är en sensationellt stark nykomling.Efter makalösa 3 – 0 borta mot 1. FC Magdeburg i lördags ligger Haching femma med 25 poäng.På tal om Magdeburg… kanske hade man cupmatchen mot BVB i tankarna mot Haching? Ikväll klockan 20.45 är det avspark mot Borussia Dortmund i andra omgången av DFB-Pokal. Det är så klart höstens match i Magdeburg.Synd att den matchen inte visas i fri tv. Å andra sidan visas gigantmötet RB Leipzig mot Bayern München direkt på ARD imorgon kväll. Avspark 20.45. TV3 Sport sänder matchen i Sverige.