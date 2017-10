Inför FC Hansa - VfL Osnabrück

Ikväll möter vi VfL Osnabrück hemma på Ostseestadion.

Det finns en uppenbar risk för en både målsnål och chansfattig match.

Hansa och Osnabrück har tillsammans inte gjort mer än tjugo mål efter tolv omgångar.



Eigentlich alles bestens... Bara långtidsskadade Marcel Ziemer saknas. Annars är Tim Väyrynen tillbaka efter sin avstängning, Mounir Bouziane är enligt tränare Dotchev tillbaka i toppform efter flera veckor av skadeproblem. Christopher Quiring har tränat med laget hela veckan och är aktuell för åtminstone ett inhopp ikväll.Annars har veckan ägnats åt analys av plattmatchen i Jena och flera individuella samtal. Hansa borde vara mycket revanschsuget och kommer säkert inleda med full fart framåt ikväll.Full fart framåt ja… Hansa klarar oftast av att spela med bra fart framåt men har ändå svårt att skapa lägen.Hansa har Marcel Hilßner och Selcuk Alibaz som våra kreativa element offensivt. Båda kom till Hansa utan kontinuerlig matchträning i benen. Hilßner tillbringade större delen av förra säsongen på bänken hos Dynamo Dresden , Alibaz var till och med utan klubb. Kanske är det en del av svaret på varför vi inte skapar fler målchanser.Ett annat svar på varför vi gjort så få mål som elva stycken är Soufian Benyamina s svaga form. I slutet på förra säsongen och i början på denna var Benyamina en pålitlig målskytt. De senaste månaderna har det dock gått trögt.Vi hoppas återigen att det lossnar ikväll. Jag tror att Joshua Nadeua tills vidare spelat til sig en ordinarie plats i vår backlinje på bekostnad av Vladimir Rankovic som trots sina kvaliteter inte riktigt fått det att stämma de senaste veckorna. Selcuk Alibaz gjorde en ofattbart dålig mot Jena. Kanske sätter Dotchev honom på bänken och låter Stefan Wannenwetsch starta. Det skulle ge oss ett mer fysiskt mittfält men kanske mindre spelande.Så här tror jag att vi börjar:Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff, Br. Henning - Wannenwetsch, Evseev, Hilßner - S. BenyaminaOsnabrück brukar tillhöra 3. Ligas topplag. Den här säsongen går det sämre. Mycket sämre. VfL riskerar att rasa ner i Regionalliga.Osnabrück ligger näst sist i tabellen. VfL Osnabrück har gjort nio mål efter tolv ligamatcher. Nio. Inget lag har släppt in fler än VfL:s 21 baklängesmål.Efter den pinsamma derbyförlusten mot Münster (1 – 4) för tre veckor sedan beslöt VfL att sparka klubbikonen Joe Enochs. Denne hade spelat hos de lilavita sedan 1996 tills han avslutade karriären 2008. Samma år blev han tränare för VfL:s andralag och har sedan dess varit klubben trogen.Det är alltså inte vem som helst som lämnar VfL.Just nu leder Daniel Thioune – klubbens U19-tränare - laget i väntan på att en ny cheftränare presenteras.Inför matchen i Rostock har man dessutom flera spelare skadade. Med åtta spelare på skadelistan har Daniel Thioune ont om alternativ.Preliminär startelva:Gersbeck - Krasniqi, Appiah, Susac, Wachs - Danneberg, C. Groß - Klaas - Heider, Alvarez, ReimerinkMatchen har avspark ikväll klockan 19 på Ostseestadion. Hansa räknar med mellan 10.000 och 12.000 åskådare. Matchvädret blir bra med 14 grader, molnigt men utan risk för regn och bara försiktiga vindar.Domare är Michael Bacher från Chiem i Bayern. Rostock-Osnabrück är en match mellan två nordtyska lag som förr säkert hade inneburit att NDR sänt matchen direkt. Den här säsongen har dock Deutsche Telekom köpt liverättigheterna. Regionalkanalerna (NDR, MDR, WDR etc.) får bara sända direkt från lördagsmatcherna. För den som vill lyssna på matchen ikväll finns som vanligt Hansas fanradio på plats och sänder direkt.fredag 20 oktober 19.00Sonnenhof Großaspach – Chemnitzer FCFC Hansa Rostock - VfL Osnabrücklördag 21 oktober 14.00Werder Bremen II – Sportfreunde LotteRot-Weiß Erfurt – Hallescher FCSC Paderborn – VfR Aalen1. FC Magdeburg – SpVgg UnterhachingPreußen Münster – Karlsruher SCWürzburger Kickers – SV Wehen WiesbadenSV Meppen – Fortuna Kölnsöndag 22 oktober 14.00FSV Zwickau – FC Carl Zeiss Jena