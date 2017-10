Inför SpVgg Unterhaching - FC Hansa Rostock

Säsongens längsta bortaresa går till starka SpVgg Unterhaching.

Nykomlingen har vunnit sina fem senaste ligamatcher utan att släppa in ett enda mål.

Hos Hansa är Selcuk Alibaz tillbaka i truppen. Vladimir Rankovic spelar istället för Joshua Nadeau.



FC Hansa

Klockan halv åtta imorse påbörjade Hansa bussresan till Unterhaching. Efter de knappa 80 milen kommer vi att träna två gånger innan det är dags för match imorgon kväll.

Hos Hansa råder försiktig optimism. Målfesten hemma mot Osnabrück (vi gjorde mer än ett mål) och det faktum att spelare som Tommy Grupe och

Så småningom kommer Tommy Grupe och Christopher Quiring att vilja starta på vårt mittfält.

Till matchen mot Unterhaching kommer Vladimir Rankovic att ersätta

Imorgon kväll lär Tim Väyrynen få starta ensam på topp. Så här kommer vi förmodligen att starta:

Blaswich - Rankovic, Hüsing, Riedel, Holthaus - Wannenwetsch, Br. Henning, Bischoff, Hilßner - Evseev, Väyrynen



SpVgg Unterhaching

SpVgg Unterhaching är klubben som alltid kommer tillbaka. I modern tid har klubben fem gånger åkt ur 2.

Sedan dess har Unterhaching åkt ur både 2.och 3. Liga. Den här säsongen är man alltså tillbaka - igen. Med en snittålder på bara 23,5 år har man(förutom Werders U23) ligans yngsta trupp. Återigen bevisar SpVgg Unterhaching att man är en väldigt stark utbildningsklubb. Såväl klubbens U19 som U17 spelar i Bundesliga där man befinner sig före klubbar som Eintracht

Die Spielvereinigung har en stor trupp med trettio man och ett väldigt samspelt lag. Inför den här säsongen har man bara fyra nya spelare från andra klubbar samtidigt som man fyllt på med fem egna produkter.

Claus Schromm är cheftränare sedan sommaren 2015 och känner alltså sin trupp väldigt väl och den honom. Så här kan Unterhaching komma att starta:

Ko. Müller - M. Bauer, J. Welzmüller, Winkler, Dombrowka - Steinherr, U. Taffertshofer, Greger, Hagn - S. Hain, Bigalke



Das Spiel

Med tanke på att det numera är beckmörkt på kvällarna blir matchen imorgon ein richtiges Flutlichtspiel. Om det blir någon riktig atmosfär är väl mer tveksamt. Unterhaching har sällan mycket mer än 3.000 åskådare hemma på Alpenbauer Sportpark. Stämningen kommer förhoppningsvis de drygt 1.000 Hansafansen stå för. Vädret spås bli höstlikt; fuktigt och bara nio grader.

Hansas fanradio direktsänder.



Der 14. Spieltag

fredag 27 oktober 19.00

Chemnitzer FC – Rot-Weiß Erfurt

SpVgg Unterhaching – Hansa Rostock

lördag 28 oktober 14.00

VfL Osnabrück – FSV Zwickau NDR/ndr.de

FC Carl Zeiss Jena – SC Paderborn MDR/mdr.de

VfR Aalen –

Sportfreunde Lotte – Sonnenhof Großaspach

Hallescher FC – SV Meppen

Fortuna Köln – Würzburger Kickers WDR/wdr.de

söndag 29 oktober 14.00

SV Wehen Wiesbaden – Preußen Münster

2017-10-26

